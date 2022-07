Oggi, domenica 17 luglio, a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, sta proseguendo l’edizione 2022 dei Mondiali atletica: si è esaurita la prima gara della terza giornata. Purtroppo non ci sono buone notizie per i colori italiani, in quanto Edoardo Scotti e Davide Re sono stati eliminati nelle batterie dei 400 metri piani maschili.

Passavano in semifinale i primi tre di ciascuna delle sei serie più i sei migliori tempi degli atleti inizialmente esclusi: nella quarta batteria Davide Re si è classificato quinto in 46.49, mentre Edoardo Scotti nella quinta serie è giunto sesto in 46.46.

I loro tempi sono, rispettivamente, il 31° ed il 29° della classifica complessiva: il sesto ed ultimo crono utile per il ripescaggio in semifinale era di 46.01. Il migliore in assoluto, nonché l’unico a scendere sotto i 45 secondi, è stato l’atleta del Botswana Bayapo Ndori, al primato personale in 44.87.

SEMIFINALISTI 400 METRI PIANI UOMINI1 BOT Bayapo NDORI 44.87 PB

2 RSA Wayde VAN NIEKERK 45.18

3 GRN Kirani JAMES 45.29

4 USA Michael NORMAN 45.37

5 BAR Jonathan JONES 45.46

6 GBR Matthew HUDSON-SMITH 45.49

7 USA Champion ALLISON 45.56

8 JAM Nathon ALLEN 45.61

9 GBR Alex HAYDOCK-WILSON 45.62 SB

10 JAM Christopher TAYLOR 45.68

11 RSA Zakhiti NENE 45.69

12 BEL Dylan BORLÉE 45.70

13 BEL Kevin BORLÉE 45.72

14 USA Michael CHERRY 45.81

15 ZAM Muzala SAMUKONGA 45.82

16 NED Liemarvin BONEVACIA 45.82

17 DOM Lidio Andres FELIZ 45.87

18 JPN Fuga SATO 45.88

19 JPN Julian Jrummi WALSH 45.90

20 BOT Isaac MAKWALA 45.93

21 AUS Alex BECK 45.99

22 KAZ Mikhail LITVIN 46.00 SB

23 IRL Christopher O’DONNELL 46.01

25 BEL Alexander DOOM 46.18

