Si sono completate le batterie dei 400 metri ostacoli ai Mondiali di Atletica 2022, sul palcoscenico di Eugene, in Oregon. Non arrivano purtroppo buone notizie in chiave azzurra, data l’eliminazione di Mario Lambrughi, unico italiano presente nella competizione. Per il 30enne monzese non è bastato il quinto posto nell’ultima batteria con il tempo di 50.18. L’azzurro è stato dunque il primo tra gli eliminati per il passaggio alle semifinali, avendo mancato di soli 9 centesimi di secondo la qualificazione.

Nessun problema invece per i grandi protagonisti di quella che è stata definita “la gara delle Olimpiadi” all’ultima rassegna a cinque cerchi. Un Karsten Warholm non al meglio è riuscito comunque a vincere la propria batteria con il tempo di 49.34. Stesso discorso vale per Rai Benjamin ed Alison dos Santos, qualificati rispettivamente con 49.06 e 49.41.

