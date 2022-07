73.18, tratteggia i contorni di un sogno. È una misura che vale il secondo posto temporaneo, in chiara progressione positiva dopo il 71.45 d'esordio. Sara Fantini, reduce da due mesi fiammeggianti, in cui 75.77, annusa, da lontano, la possibilità di coronare il suo momento magico con il podio ai Mondiali. Ma quel pensiero, dolcissimo, resta tale. Il secondo lancio, datratteggia i contorni di un sogno. È una misura che vale il secondo posto temporaneo, in chiara progressione positiva dopo ild'esordio., reduce da due mesi fiammeggianti, in cui ha disintegrato per tre volte consecutive il record nazionale portandolo a, annusa, da lontano, la possibilità di coronare il suo momento magico con il podio ai Mondiali. Ma quel pensiero, dolcissimo, resta tale.

L'azzurra non riesce a migliorarsi nei successivi ritorni in pedana. Un paio di lanci attorno ai 71, uno annullato. E, contemporaneamente, le nordamericane impazzano, scompaginando i piani alti della classifica.

La statunitense Brooke Andersen, sorniona nei primi tre tentativi, esplode con un paio di misure stellari per questa finale. Conquisterà l'oro in maniera netta e meritata, sfiorando i 79 metri con il suo ultimo lancio (78.96), quando aveva la vittoria matematica già in tasca. L'argento va alla canadese Camryn Rogers, che Sara riesce a tenersi alle spalle soltanto per i primi due tentativi. Poi, con un ottimo 75.52, conferma la bontà della scuola canadese contemporanea, che porta anche Jillian Weir in quinta piazza finale (72.41). Chiude il podio Janeé Kassanavoid (74.86), in testa per la prima metà di gara ma poi incapace di migliorarsi nei suoi lanci successivi, e destinata a vedersi scavalcata dalle rivali.

Il quarto posto di Sara Fantini migliora in maniera sensibile il dodicesimo raccolto la scorsa estate nella finale olimpica, a testimonianza della straordinaria crescita vissuta dall'atleta emiliana negli ultimi mesi. La progressione continua dipinge un futuro molto intrigante, in cui ci aspettiamo di rivederla con costanza a occupare posizioni di prestigio nei prossimi grandi appuntamenti del mondo dell'atletica.

