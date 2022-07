Non basta il primo tentativo (il migliore dei tre) ad Ottavia Cestonaro per superare le qualificazioni ai Mondiali 2022 di atletica leggera: l’azzurra manca la finale iridata nel salto triplo femminile a Eugene, in Oregon, con la misura di 13.63, che vale il 22° posto complessivo. La gara dell’azzurra è sempre in rincorsa, dato che si ritrova subito nelle retrovie della classifica: i tre tentativi recitano infatti 13.63 – nullo – 13.60. In cinque ottengono la qualificazione diretta saltando oltre 14.40, ma molte altre si avvicinano alla misura, tanto che il dodicesimo posto si trova a quota 14.27.

La migliore è la venezuelana Yulimar Rojas con 14.72, seguita dall’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk, seconda con 14.54, mentre serve il record nazionale di Dominica ad Ana Lucia Jose Tima per il terzo posto con 14.52. Quarta la finlandese Kristiina Makela col personale di 14.48, quinta la giamaicana Shanieka Ricketts con 14.45.

Qualificazione triplo donne

1 VEN Yulimar ROJAS 14.72

2 UKR Maryna BEKH-ROMANCHUK 14.54

3 DOM Ana Lucia JOSE TIMA 14.52 NR

4 FIN Kristiina MÄKELÄ 14.48 PB

5 JAM Shanieka RICKETTS 14.45

6 DMA Thea LAFOND 14.39

7 USA Keturah ORJI 14.37

8 JAM Ackelia SMITH 14.36 PB

9 USA Tori FRANKLIN 14.36

10 POR Patrícia MAMONA 14.32

11 CUB Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ 14.30

12 JAM Kimberly WILLIAMS 14.27

13 USA Jasmine MOORE 14.24 14 FIN Senni SALMINEN 14.21

15 ISR Hanna MINENKO 14.11

16 SLO Neja FILIPIČ 14.05

17 CUB Liadagmis POVEA 14.01

18 GBR Naomi METZGER 13.97

19 CUB Davisleydi VELAZCO 13.94

20 GER Neele ECKHARDT-NOACK 13.93

21 NGR Ruth USORO 13.93

22 ITA Ottavia CESTONARO 13.63

23 TUR Tuğba DANIŞMAZ 13.63

24 GRE Spyridoula KARYDI 13.62

25 BRA Gabriele SOUSA DOS SANTOS 13.62

26 AZE Yekaterina SARIYEVA 13.46

27 GER Jessie MADUKA 13.30

28 KAZ Mariya YEFREMOVA 13.27

