È una straordinaria Elena Vallortigara quella vista oggi ad Eugene, Oregon nelle qualificazioni del salto in alto dei Mondiali di Atletica 2022. La 31enne di Schio sarà una delle 12 finaliste che si giocheranno il titolo mondiale nella giornata di martedì 19 luglio. Assolutamente perfetta Vallortigara, arrivata alla misura di 1.93m senza commettere alcun errore. Bypassata la misura di 1.75m, ha poi superato con agio 1.81m e 1.86m. Ancora perfetta a 1.90m, ha poi messo in ghiaccio definitivamente la qualificazione alla finale superando al primo tentativo anche 1.93m.

Sono in nove le atlete ad aver raggiunto la misura dell’azzurra che è però una delle sole cinque ad averlo fatto senza prove fallite. Le altre rispondono ai nomi delle ucraine Iryna Gerashchenko e Yaroslava Mahuchick, insieme all’australiana Eleanor Patterson e all'uzbeka Safina Sadullaye. Si parla dunque di atlete fortissime. Insieme alle cinque sopracitate, le altre atlete qualificate sono: le giamaicane Lamara Distin e Kimberly Williamsson, la rumena Daniela Stanciu, l’estone Karmen Bruus, la slovena Lia Apostolovski, la kazaka Nadezhda Dubovitskaya e l’australiana Nicola Olyslagers.

Ad

Questa qualificazione rende orgogliosa anche me

Mondiali di Atletica Cestonaro manca l’accesso alla finale nel salto triplo: Rojas la migliore UN' ORA FA

Le parole di Elena Vallortigara

"Questa qualificazione rende orgogliosa anche me", ha raccontato l'atleta veneta alla Rai. "È il primo campionato del mondo a cui arrivo bene, sia fisicamente che mentalmente. In questi giorni avevo tante paure, ma sono arrivata al punto di gestirle. Il mio obiettivo era andare in finale con una progressione pulita. È una sorta di riscatto dopo i problemi del passato. Sono molto contenta e consapevole, ho sempre saputo di valere questo.

Finale? Adesso non ho più alcun limite. La qualificazione mi ha sempre messo tensione, ma oggi sono riuscita a superarla. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutata: l’allenatore e la squadra. Senza di loro non ce l’avrei fatta".

Mahuchikh: "Lasitskene? Nessuno spazio agli assassini russi"

MONDIALI DI EUGENE IN TV E LIVE STREAMING

I Mondiali di Eugene di Eugene saranno visibili in chiaro, gratuitamente sui canali di Rai Sport e Rai 2 e per gli abbonati Sky Sport dalle 18:00 alle ore 5:00 su Sky Sport Arena (canale 204). Le gare saranno disponibili anche in live streaming gratuito su Rai Play e per gli abbonati su Now Tv e Sky Go, le piattaforme streaming abbinate alla pay per view di Sky.

MONDIALI DI EUGENE, TUTTO CIÒ CHE TROVERETE SU EUROSPORT.IT

Segui i Mondiali di Eugene su Eurosport.it! Risultati, approfondimenti, focus, conferenze stampa, gallerie fotografiche e quant'altro per seguire l’evento clou dell’estate dell’atletica 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e le curiosità più simpatiche. Tanti contenuti per restare aggiornato sui record e sui risultati della nostra pattuglia azzurra.

Tamberi e Barshim premiati con l'Inspiration Award: "Storia incredibile"

Mondiali di Atletica Jacobs, è il giorno della verità. Cosa dobbiamo aspettarci? 9 ORE FA