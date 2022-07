Canada torna sul tetto del mondo nella staffetta 4x100 maschile. Ai Mondiali di Atletica in corso all'Hayward Field di Eugene (Oregon), André De Grasse e compagni - Aaron Brown, Jerome Blake e Brendon Rodney - sono impeccabili fin dalla partenza e precisissimi nei cambi, a differenza degli Stati Uniti privi di Fred Kerley, 37''48 per un oro storico, mentre gli USA si devono "accontentare" dell'argento col crono di 37''55 (primato stagionale), davanti alla Gran Bretagna (bronzo in 37''83) e alla Giamaica (38''06). Dopo 25 anni, iltorna sul tetto del mondo nella staffetta 4x100 maschile. Ai Mondiali di Atletica in corso all'Hayward Field di Eugene (Oregon),e compagni - Aaron Brown, Jerome Blake e Brendon Rodney - sono impeccabili fin dalla partenza e precisissimi nei cambi, a differenza degli nuovo campione del mondo nei 100 metri piani ma out da questa finale per l'infortunio patito nelle semifinali dei 200 metri . Il Canada chiude così inper un, mentre glisi devono "accontentare" dell'col crono di(primato stagionale), davanti allae alla Giamaica (38''06).

Dopo la doppia tripletta nei 100 e nei 200 individuali, tutti si sarebbero aspettati l'oro per gli Stati Uniti anche nella staffetta. Così non è stato però per Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall, Marvin Bracy. Scatenato e decisivo De Grasse nell'ultima frazione lanciata, con 8''79 che consentono al Canada di stampare il miglior crono mondiale dell'anno e migliorare di due centesimi quanto aveva fatto l'Italia ai Giochi di Tokyo 2020, in cui il quartetto canadese aveva centrato peraltro la medaglia d'argento.

Stati Uniti si rifanno però nella 4x100 femminile, a spese della favoritissima Giamaica. Nonostante la presenza del trio formato da crono di 41''18, a causa di un cambio imperfetto. Il quartetto composto da Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini e Twanisha Terry fa meglio di 4 centesimi con la miglior prestazione mondiale dell'anno, centrando così il 10° (provvisorio) oro a stelle e strisce in questa rassegna iridata. L'Italia di Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana chiude all'8° e ultimo posto col crono di 42''92, non riuscendo a migliorare Glisi rifanno però nella, a spese della. Nonostante la presenza del trio formato da Shelly-Ann Fraser-Pryce , Shericka Jackson ed Elaine Thompson-Herah, ossia del podio dei 100 metri individuali, oltre a Kemba Nelson, le giamaicane si sono fermate sul, a causa di un cambio imperfetto. Il quartetto composto da Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini e Twanisha Terry facon la miglior prestazione mondiale dell'anno, centrando così il(provvisorio)in questa rassegna iridata. L'di Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana chiude all'8° e ultimo posto col, non riuscendo a migliorare il record nazionale (42''71) siglato nella semifinale

