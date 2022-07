Tobi Amusan ha firmato il nuovo record del mondo sui 100 ostacoli. La nigeriana è riuscita nell’impresa in maniera inattesa, siglando il tempone nelle semifinali dei Mondiali 2022 di atletica leggera. L’africana ha timbrato un roboante 12.12 (con 1,0 m/s di vento a favore), battendo la statunitense Kendra Harrison (12.27), ormai ex primatista mondiale e che oggi si è vista beffare dalla rivale sulla pista di Eugene (Oregon, USA).

La 25enne ha ritoccato di otto centesimi quanto l’americana fece il 22 luglio 2016 a Londra. Il 12.20 di Harrison finisce in soffitta all’improvviso per mano del talento reduce da un doppio quarto posto tra Mondiali 2019 e Olimpiadi di Tokyo 2020, ma oggi capace di demolire il proprio personale di 12.40 e di regalarsi una magia per nulla prevista. Tobi Amusan ha poi ricaricato le batterie e si è lanciata in finale, dove ha trionfato con il vertiginoso tempo di 12.06: sarebbe il nuovo record del mondo, ma il vento soffiava a 2,5 m/s in favore e dunque non è stato convalidato (il limite imposto è di 2,0 m/s).

Si tratta del secondo record del mondo realizzato in questa edizione dei Mondiali, dopo che un paio di giorni fa la statunitense Sydney McLaughlin corse un surreale 50.68 sui 400 ostacoli.

