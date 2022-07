Marcell Jacobs è già tempo di pensare al futuro e al prossimo grande obiettivo stagionale: Paolo Camossi, allenatore dello sprinter azzurro, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni all’Ansa in cui risponde alle critiche di alcuni osservatori internazionali che ritengono Jacobs una sorta di meteora: Archiviata la grande delusione per non essersi potuto giocare in pista la possibilità di salire sul podio mondiale da campione olimpico in carica, perè già tempo di pensare al futuro e al prossimo grande obiettivo stagionale: i Campionati Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto) , allenatore dello sprinter azzurro, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni all’Ansa in cui

Marcell tornerà a mettere dietro tanta gente. Jacobs oramai è una realtà dello sprint mondiale. La finale di Eugene dice che con lui in pista non ci sarebbe stata la tripletta americana. Siamo ottimisti per gli Europei, abbiamo un mese per essere pronti“.

Il 27enne nativo di El Paso aveva dovuto rinunciare alle semifinali dei 100 metri nella giornata di ieri a causa di contrattura all’adduttore della coscia destra:

Non è stato facile, fino all’ultimo secondo abbiamo valutato il da farsi. Prima dei Mondiali abbiamo lavorato bene, i dolori erano andati via, ma sapevamo che l’incognita sarebbe stata l’alta intensità”, dichiarava ieri il tecnico italiano al sito federale. In batteria Marcell ha sentito una fitta all’adduttore che gli ha impedito di essere se stesso: da ieri sera si è sottoposto a tutta la fisioterapia necessaria, poi stamattina si è svegliato indolenzito. L’ecografia ha manifestato una contrattura e sappiamo che compromettere l’adduttore vorrebbe dire finire la stagione”, la spiegazione di Camossi.

