Shelly-Ann Fraser-Pryce ha vinto i 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. La giamaicana è stata semplicemente superlativa sulla pista di Eugene (Oregon, USA), trionfando con il perentorio tempo di 10.67 al termine di una prova semplicemente sontuosa: la caraibica, che oggi ha sfoggiato una fluenta chioma con i colori della bandiera del suo Paese (giallo-verde-nero) è uscita brillantemente dai blocchi di partenza e poi ha fatto letteralmente il vuoto con una micidiale accelerazione, mantenendo una velocità di rotta straripante e tagliando il traguardo con il braccio alzato.

La 35enne ha arricchito il palmares degno di una delle più grandi velociste di tutti i tempi e oggi ha conquistato addirittura il quinto titolo iridato nella gara regina. Shelly-Ann Fraser Pryce aveva trionfato a Berlino 20019, a Mosca 2013, a Pechino 2015, a Doha 2019. La Campionessa Olimpica di Londra 2012 ha timbrato il record dei campionati ed è salita sul gradino più alto di un podio tutto giamaicano. La ribattezzata Pocket Rocket ha ritoccato il già suo primato di donna più anziana a vincere il titolo mondiale, il secondo da mamma (il suo Zyon spegnerà cinque candeline il prossimo 7 agosto).

La tripletta caraibica è stata completata da Shericka Jackson (10.73, personale) ed Elaine Thompson-Herah (10.81 per la Campionessa Olimpica di Rio 2016 e Tokyo 2020). Il record nazionale britannico non basta a Dina Asher-Smith, Campionessa del Mondo dei 200 metri, per conquistare una medaglia. A seguire la svizzera Mujinga Kambundji (10.91), la statunitense Aleia Hobbs (10.92) e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou (10.93).

