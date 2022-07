Sydney McLaughlin ha firmato un’impresa stratosferica ai 2022 di atletica leggera, rendendosi protagonista di un numero ai limiti della follia sportiva. La statunitense ha conquistato la medaglia d’oro sui 400 metri ostacoli, ma a fare notizia è il tempo stratosferico siglato da uno dei volti simbolo dell’atletica internazionale: nuovo record del mondo, un vertiginoso e straripante 50.68 con addirittura 73 centesimi di miglioramento sul suo precedente primato (51.41) corso lo scorso 25 giugno proprio sulla pista di Eugene (Oregon, USA). Mondiali 2022 di atletica leggera, rendendosi protagonista di un numero ai limiti della follia sportiva. La statunitense ha conquistato la, ma a fare notizia è ilsiglato da uno dei volti simbolo dell’atletica internazionale:con addirittura 73 centesimi di miglioramento sul suo precedente primato (51.41) corso lo scorso 25 giugno proprio sulla pista di Eugene (Oregon, USA).

Ad

L’americana ha spinto fin dalle prime battute e ha fatto gara solitaria, tagliando il traguardo con un tempo degno dei 400 piani: nella finale del giro di pista senza barriere, andata in scena quaranta minuti prima, la bahamense Shaunae Miller-Uibo aveva vinto in 49.11 e con 50.68 si arrivava settime… Uno show di rara bellezza confezionato da questa autentica fuoriclasse. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 (anche in quell’occasione timbrò il record mondiale, 51.46) ha messo le mani sul suo primo titolo iridato individuale dopo l’argento a Doha nel 2019.

Mondiali di Atletica Niente da fare per Bellò: eliminata nella semifinale degli 800 UN' ORA FA

La quasi 23enne (spegnerà le candeline il prossimo 7 agosto) si è lasciata abbondantemente alle spalle l’olandese Femke Bol (52.27) e la connazionale Dalilah Muhammad (53.13), che ha dovuto abdicare dopo il trionfo di tre anni fa. A completare la top-5 sono le altre due padrone di casa Shamier Little (53.76) e Britton Wilson (54.02). In finale c’era anche un’altra europea, ovvero l’ucraina Anna Ryzhykova (ottava in 53.93), che sarà una delle favorite della rassegna continentale, dove anche la nostra Ayomide Folorunso potrà dire la sua dopo aver ritoccato il record italiano in semifinale.

Jacobs: "Matrimonio? Bomboniere a forma di clessidra"

Mondiali di Atletica 4×100 femminile, record italiano! Azzurre in finale sulle ali di Dosso UN' ORA FA