Caster Semenya sarà ai Mondiali di Atletica di Eugene, Oregon. La sudafricana . La sudafricana manca dalle competizioni di rilievo da qualche anno , anche perché negli ultimi anni era stata al centro di numerose polemiche a proposito della sua sessualità, della legittimità di farla gareggiare con le donne e il suo caso era sfociato poi in una normativa della World Athletics che regolamenta l'accesso alle gare in base ai livelli ormonali naturali nel sangue.

Semenya è infatti uno dei rari casi in natura di ermafroditismo e quindi racchiude in sé i caratteri sessuali sia femminili, sia maschili. Questo comporta, però, livelli di testosterone alti nel sangue e in base alla norma sopra citata non può gareggiare in distanze comprese tra i 400 e i 1500m. Abbandonati quindi gli 800m di cui è stata campionessa olimpica, ultimamente la sudafricana stava correndo i 300m, ma aveva dichiarato che pur di partecipare ai Mondiali sarebbe stata pronta a mostrare ai giudici la propria vagina pur di poter gareggiare.

Aveva tentato la qualificazione ai 500m, ma non aveva ottenuto il tempo minimo, però risulta iscritta dalla lista dei partecipanti diramata da World Athletics: a quanto pare ha usufruito del forfait di alcune avversarie per risalire la graduatoria e avere l'accesso alla kermesse iridata grazie a un ripescaggio.

