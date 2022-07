Elena Vallortigara ha conquistato una splendida medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 di atletica leggera. L’azzurra è riuscita a salire sul terzo gradino del podio al termine di una gara dal contenuto tecnico stellare, dopo aver superato 2 metri al primo tentativo ed essersi portata provvisoriamente al comando della classifica. La veneta festeggia sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), raggiungendo il miglior risultato della carriera dopo tante difficoltà e diversi infortuni che hanno minato il suo percorso.

La 30enne, presentatasi in terra americana con la seconda miglior prestazione mondiale stagionale (1.98 ai Campionati Italiani di Rieti), si è resa protagonista di un magistrale percorso netto fino ai due metri, tornando a superare la barriera a quattro anni di distanza dall’ultima volta (personale di 2.02 siglato a Londra nel 2018). Si tratta di un risultato tecnico rimarchevole e che premia la nostra portacolori di tanti sacrifici.

Ad

Oggi soltanto la scatenata australiana Eleanor Patterson (oro con 2.02 alla prima) e la favorita ucraina Yaroslava Mahuchikh (argento con 2.02 alla seconda) sono riuscite a batterla. Elena Vallortigara ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Non pensavo di prendere veramente la medaglia. In gara è successo quello che è successo, sinceramente ho sperato anche in qualcosa di più a un certo punto, perché fare tutto alla prima fino a 2 metri… Pensavo anche di saltare di più e di prendere anche un altro colore (della medaglia, n.d.r.), ma va bene così“.

Mondiali di Atletica Tortu: "Che amarezza! 4x100? Senza Jacobs non è finita" UN' ORA FA

La 30enne ha proseguito: “Sono rimasta concentrata e non mi sono fatta distrarre da altro che non fosse fare i miei salti. Mi si sono rotta anche le scarpe e le ho dovute cambiare durante la gara, sono contenta di quello che ho fatto. Mi sono tolta un peso dopo la qualificazione e ho affrontato la finale in maniera sciolta. Ci ho creduto, sono felice e ho fatto quello che volevo: è un nuovo punto di partenza. è un bronzo come quelli che ho vinto ai Mondiali giovanili“.

L’Italia festeggia così la sua prima medaglia ai Mondiali, Elena dà morale a tutta la squadra: “Spero che non sia l’unica medaglia dell’Italia e che possa essere uno stimolo per altri, un’ispirazione per certi versi. Sapere che sono riuscita a fare questa cosa magari è di aiuto per altri“.

Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano

Mondiali di Atletica Tortu eliminato per 3 millesimi! Il personale di 20.10 non basta 2 ORE FA