Si è conclusa nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 luglio la rassegna iridata di atletica leggera in terra statunitense. L’ultima gara in cui sono stati sfoggiati i nostri colori è stata la finale della staffetta 4x400, con le azzurre settime. La spedizione azzurra è stata per certi versi molto sfortunata, a lungo ci chiederemo cosa sarebbe successo se Tamberi Jacobs fossero stati al top della forma o se Antonella Palmisano non avesse dato forfait. Con i se però non si è mai fatta la storia e bisogna osservare al bilancio reale dei Mondiali di Eugene.