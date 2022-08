Il presidente ha ricostruito la situazione: "Marcell voleva correre, il suo allenatore era un po' perplesso, avrebbe preferito tutelarlo. Gli è stato chiesto di entrare in pista perché c'era la possibilità di non accedere in finale senza di lui. Sicuramente abbiamo sbagliato, ma le cose si sanno sempre dopo quando fai certe scelte. Tornando indietro faremo altre scelte, sicuramente è stato fatto un errore, ma ormai è andata così. Ho voluto io un confronto con lui e il suo allenatore per capire quale fosse la situazione: assolutamente non c’è' stata alcuna lite né alterco".

Dopo il ritiro al Mondiale di Eugene, Jacobs ha stretto i denti a Monaco e ha vinto, in ogni caso Mei da ex atleta comprende lo stato d'animo del campione olimpico di Tokyo: "Jacobs ha avuto il coraggio di andare a Eugene ma si è dovuto fermare, poi ha avuto il coraggio di venire qui e ha vinto l'oro. Nella vita di un atleta succedono queste cose, ed è normale che un allenatore voglia preservare l’Integrità del suo atleta, e che l'atleta pensi di voler correre. Ma io stesso, prima dei Mondiali e di questi Europei, a Marcell avevo detto 'se non te la senti non correre'. Sono stato atleta, so cosa vuol dire".

Infine una battuta del dt azzurro, La Torre: "Faremo le analisi di cosa è andato e cosa non è andato. Oltre alle punte, volevamo verificare la squadra: l'eredità di Tokyo non è svanita, è stata consolidata. Ora questa è la rampa di lancio per il prossimo biennio, fino a Parigi 2024".

