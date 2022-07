Gaia Sabbatini è stata squalificata nelle semifinali dei 1500 metri ai contatto prolungato con l’ugandese Winnie Nanyondo (ripescata per l’atto conclusivo) durante l’ultima curva. Proprio in quel frangente, infatti, l’abruzzese cercava spazio all’interno, ma in un paio di circostanze ha appoggiato il gomito sulla schiena dell’africana, la quale è anche caduta. Una scorrettezza non cercata e voluta dalla nostra portacolori, tutt’altro che cattiva e violenta, ma meritevole della squalifica. Gaia Sabbatini si è scusata con Nanyondo ai microfoni della Rai, affermando di non essersi resa conto della caduta e che quell’azione non era volontaria. ai Mondiali 2022 di atletica leggera . Il motivo è legato alla regola TR17.2.2.: ostruzione. L’azzurra ha infatti avuto un(ripescata per l’atto conclusivo) durante l’ultima curva. Proprio in quel frangente, infatti, l’abruzzese cercava spazio all’interno, ma in un paio di circostanze ha appoggiato il gomito sulla schiena dell’africana, la quale è anche caduta. Una scorrettezza non cercata e voluta dalla nostra portacolori, tutt’altro che cattiva e violenta, ma meritevole della squalifica. Gaia Sabbatini si è scusata con Nanyondo ai microfoni della Rai, affermando di non essersi resa conto della caduta e che quell’azione non era volontaria.

Ad

Mondiali di Atletica Dosso vola in semifinale nei 100 donne: 11"26 per l'azzurra 38 MINUTI FA

Ricordiamo che la nostra portacolori aveva tagliato il traguardo in sesta posizione (4:05.41). Ad accedere all’atto conclusivo sono state le prime cinque delle due semifinali e i migliori due tempi di ripescaggio, l’azzurra non avrebbe comunque staccato il pass per la finale (le serviva chiudere davanti alla polacca Sofia Ennaoui, quinta in 4:05.17). Un vero peccato perché la 23enne aveva tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, ma si è purtroppo ritrovata imbottigliata fin dalle prime battute di gara e ha faticato a riemergere.

SABBATINI QUALIFICATA, CHE RIMONTA DI HASSAN!

Mondiali di Atletica Wang sorprende tutti nel lungo maschile, Ealey oro nel peso donne UN' ORA FA