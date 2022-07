Rai: "Sono il capitano e mi sembrava il minimo dover dare un senso di squadra. Ciò che c'è stato tra me e Marco a Rieti è un qualcosa di nostro, qui siamo una squadra ed è giusto lasciarci tutto alle spalle, ci siamo anche supportati a vicenda in queste qualificazioni". Gianmarco Tamberi accede alla finale del salto in alto ai Mondiali di Eugene 2022, ma non senza qualche brivido. L'Azzurro sbaglia i primi due tentativi personali alle misure di 2.25 e 2.28, ma nei terzi emergono tutta la classe e la mentalità vincente del campione olimpico. Gimbo mette anche definitivamente la parola fine alle polemiche per l'episodio con Marco Fassinotti agli assoluti italiani di Rieti, con queste dichiarazioni rilasciate ai microfoni: "".

Dello stesso avviso anche l'altro Azzurro, Fassinotti: "Ciò che è successo in pedana a Rieti con Gianmarco è finito esattamente un secondo dopo. Chiunque può litigare in gara e per me non è assolutamente un problema, la questione si è chiusa lì". Fassinotti non è riuscito a entrare nei quattordici finalisti, che si giocheranno una medaglia nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio 2022 (finale che inizierà alle ore 02:45 italiane).

