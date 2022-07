Marcell Jacobs nel momento più importante della stagione. Da quando ha conquistato l’oro alle Olimpiadi, l’azzurro non ha più trovato un attimo di pace nei suoi amati 100 metri: il dolore accusato durante i Mondiali di Eugene - obiettivo principale del 2022 nei piani dell’azzurro, invece trovatosi terzo problema muscolare diverso nel giro di 60 giorni, senza contare il precedente virus gastrointestinale che gli ha fatto slittare l’esordio stagionale allo scoperto, dando poi inizio a È allarmante la condizione fisica dinel momento più importante della stagione. Da quando ha conquistato l’oro alle Olimpiadi, l’azzurro non ha più trovato un attimo di pace nei suoi amati 100 metri: il dolore accusato durante i Mondiali di Eugene - obiettivo principale del 2022 nei piani dell’azzurro, invece trovatosi costretto a saltare le semifinali - rappresenta già il, senza contare il precedente virus gastrointestinale che gli ha fatto slittare l’esordio stagionale allo scoperto, dando poi inizio a tutto il tormento . Ci si aspettava che le uscite limitate sulla pista permettessero a Jacobs di recuperare appieno in vista del grande evento negli States e lasciare definitivamente alle spalle tutti quei fastidi. Le dichiarazioni dell’atleta e quelle del coach Paolo Camossi alla vigilia della rassegna iridata avevano trapelato ottimismo sullo stato fisico dell’olimpionico, presagendo un ritorno in luce a discapito dei risultati stagionali finora poco convincenti. Non è stato così: la pista ha respinto ancora una volta il suo campione olimpico, al termine di una batteria corsa in maniera legnosa dalla quale è poi arrivata la mazzata.

L'atleta Marcell Jacobs ha accusato contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra [...] Essendo questo un quadro clinico che può mettere a rischio l’integrità muscolare e portare a lesioni, si è deciso di non consentire la partecipazione alla gara di questa sera [Comunicato FIDAL]

Ad i Mondiali di Marcell Jacobs sono già terminati: impossibile vederlo impegnato nella 4x100, il glorioso quartetto non si può presentare al completo e di conseguenza parte la caccia al sostituto. Il 27enne di Desenzano del Garda non può rischiare di compromettere una situazione piuttosto al limite per una staffetta. Anche perché il clou della stagione non è ancora superato: a metà agosto ci sono gli Europei a Monaco di Baviera, potrebbero rappresentare un ottimo "piano B" per svoltare un'annata cominciata nel peggiore dei modi, nella quale al momento Jacobs ha brillato esclusivamente ai Mondiali indoor a fine inverno. L'idea sembra condivisa anche dal coach Paolo Camossi, il quale dopo il ritiro dell'azzurro dalle semifinali iridate dei 100 metri ha sostenuto ai microfoni federali di "mettersi subito in mentalità Europei". Lo staff medico finora si è espresso soltanto sull'indisposizione nella gara regina dell'atletica, ma di fatto

Per non rischiare un infortunio più serio, devo rimandare il confronto alle prossime gare importanti, dopo un recupero pieno. Agli italiani e ai miei fan faccio questa promessa: ce la metterò tutta per continuare a farvi sognare [Marcell Jacobs]

Possibile recupero in tempo per gli Europei

Resta però da valutare attentamente la condizione attuale del due volte oro a Tokyo 2020 e i tempi di recupero da questa contrattura all’adduttore della coscia destra, che non si conosceranno con precisione prima dei prossimi esami strumentali. Basterà un mese per ritornare ai livelli del fuoriclasse che abbiamo conosciuto circa un anno fa? La concorrenza è chiaramente alla portata dell’azzurro, per cui anche se non dovesse presentarsi al 100% potrebbe ambire alla medaglia d'oro. Nessun europeo ha raggiunto la finale iridata dei 100 metri, nemmeno il detentore del titolo continentale Zharnel Hughes. Ipoteticamente, se Jacobs in semifinale si fosse confermato attorno ai dieci secondi senza abbattere la soglia, sarebbe stato l’unico rappresentante del Vecchio Continente nella top-8 mondiale. Tuttavia, per ambire ad un buon risultato ai prossimi Europei bisogna essere sicuri di non prendersi dei rischi. E qui tornano interessanti le parole di coach Camossi:

Prima dei Mondiali abbiamo lavorato bene, i dolori erano andati via, ma sapevamo che l’incognita sarebbe stata l’alta intensità. In batteria Marcell ha sentito una fitta all’adduttore che gli ha impedito di essere sé stesso: da ieri sera si è sottoposto a tutta la fisioterapia necessaria, poi stamattina si è svegliato indolenzito. L’ecografia ha manifestato una contrattura e sappiamo che compromettere l’adduttore vorrebbe dire finire la stagione [Paolo Camossi ai microfoni FIDAL].

Tutti gli infortuni di Marcell Jacobs nel 2022

Problema Tempi di recupero Virus gastrointestinale una settimana (dal 6/5) Distrazione-elongazione bicipite sinitro un mese (dal 23/5) Fastidio al gluteo due settimane (dal 30/6) Contrattura adduttore coscia destra ?? (dal 16/7)

Ipotesi fine stagione per concentrarsi sul 2023?

Sorge dunque una seconda ipotesi sul futuro a breve termine di Marcell Jacobs, che per il momento resta remota ma non ancora da scartare completamente: chiudere la stagione in anticipo e voltare direttamente pagina al 2023, con il calendario che propone una nuova edizione dei Mondiali a distanza di un solo anno. L’oro olimpico non si è mai preso un periodo di completo riposo durante percorso di avvicinamento alla rassegna di Eugene, continuando a lavorare su carichi minori quando il fisico non gli permetteva di giocarsela con i migliori. Non a caso i problemi si sono ripresentati appena è servito aumentare il passo. In meno di 30 giorni Jacobs, insieme al suo organico, dovrà fare quello che in due mesi non gli è riuscito. Altrimenti il primo anno da re della velocità finirà accartocciato nel cestino.

