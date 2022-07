le fragilità fisiche si sono palesate. Da qui attorno alla figura del campione olimpico aleggia l’incertezza più totale, tra l’incognita sul suo stato fisico e indizi discordanti. Come sta Jacobs? Cosa dobbiamo aspettarci da lui? Possiamo credere ancora in una medaglia nei 100 metri o è già un’impresa che raggiunga la finale? Sono tutte domande alle quali è difficile sbilanciarsi, persino dopo averlo rivisto scendere in pista durante le batterie. Proviamo a scomporre tutti gli elementi e capire fino a quanto possiamo puntare realisticamente. È il giorno della verità. Quello che da ormai dodici mesi Marcell Jacobs ha segnato con un circoletto sul calendario , ma che col passare delle settimane il pennarello è sbiadito. Quello che lui stesso e una nazione intera credevano di conservare le stesse certezze lasciate sul piatto dorato di Tokyo 2020 e più recentemente dei Mondiali indoor. Invece, da quando è ricominciata la stagione all’aperto, qualcosa si è incrinato all’interno di una macchina che appariva perfetta e sicura di sé. Proprio sul più bello,. Da qui l’odissea che Marcell ha vissuto negli ultimi mesi : allarmi rientrati, parole confortanti e a seguire nuovi imprevisti che compromettevano il regolare percorso di avvicinamento al principale appuntamento della stagione… un ciclo continuo che va avanti da settimane. Pian piano le certezze di possedere le capacità per giocarsela alla pari con gli statunitensi in casa sono state nascoste da una marea di punti interrogativi. Fino a che non è giunto quel giorno, e, tra l’incognita sul suo stato fisico e indizi discordanti. Come sta Jacobs? Cosa dobbiamo aspettarci da lui? Possiamo credere ancora in una medaglia nei 100 metri o è già un’impresa che raggiunga la finale? Sono tutte domande alle quali è difficile sbilanciarsi, persino dopo averlo rivisto scendere in pista durante le batterie. Proviamo a scomporre tutti gli elementi e capire fino a quanto possiamo puntare realisticamente.

Ad

Ritroverà la confidenza?

Mondiali di Atletica L'addio di Felix: "Carriera incredibile, ho lottato per l'uguaglianza" 2 ORE FA

in Jacobs che qualcosa non funziona dal punto di vista della falcata, ancora legnosa per i suoi standard, come se gli mancasse confidenza. Purtroppo però quella fiducia si acquisisce soltanto gara su gara, dunque si può solo sperare che in semifinale scatti quel click che gli permette di trovarsi sui binari giusti in un’eventuale ultimo atto. Partiamo dagli indizi più recenti: i risultati delle batterie e quanto mostrato in pista. A poco meno di 24 ore dalla semifinale, Marcell Jacobs si è qualificato con il decimo tempo complessivo , ma non fa testo dato che ha rallentato negli ultimi dieci metri (come molti altri). Probabilmente avrebbe migliorato il suo primato stagionale sotto i 10 secondi se non avesse frenato. Va però tenuto conto che il campione olimpico in carica ha chiuso nettamente alle spalle di Oblique Seville, che tornerà a sfidare in semifinale. Vero che il giamaicano classe 2001 sta vivendo uno stato di forma quasi eccellente per cui tutto gli riesce bene, a differenza del 27enne azzurro. Ed è evidente, ancora legnosa per i suoi standard, come se gli mancasse confidenza. Purtroppo però quella fiducia si acquisisce soltanto gara su gara, dunque si può solo sperare che in semifinale scatti quel click che gli permette di trovarsi sui binari giusti in un’eventuale ultimo atto.

Jacobs: "Vi spiego la mia routine prima delle gare"

Concorrenza elevatissima

Gli avversari diventano un problema, se il livello cresce rispetto alle batterie. Se i risultati della vigilia non mentono, per approdare in finale è necessario scendere sotto il 10”00 (non accadrebbe dall’edizione 2015). C’è la possibilità di assistere ad una delle finali più competitive della storia dei Mondiali e, ovviamente, questo fattore non andrebbe a vantaggio dell’azzurro se continuasse a correre così. Gli americani sono parsi irraggiungibili: Kerley ha corso in 9”79 e si aggira su quei tempi da diverse settimane, dimostrando di poter valere ancora meno; Bromell ha un personale di 9”76 che con ogni probabilità avrebbe migliorato se non si fosse fermato; soltanto Coleman lascia uno spiraglio ma resta il campione in carica. Insieme agli atleti a stelle e strisce nella notte italiana hanno acquisito quotazioni sia Seville sia il classe 2003 Letsile Tebogo, fresco di primato mondiale Under 20. Entrambi, insieme allo statunitense Marvin Bracy (9.85 di PB) sono avversari diretti di Jacobs in semifinale: almeno in quattro scalpitano per un posto tra i migliori otto, la qualificazione diretta la conquistano soltanto i primi due, in alternativa restano solamente due ripescaggi.

La condizione fisica è un'incognita

qual è la reale condizione di Marcell Jacobs? Lui stesso aveva dichiarato di Questi problemi fisici che ho, di cui continuo a risentire, non mi hanno permesso nella mia parte forte di riuscire a lasciarmi andare e di avere quella corsa facile. Ho dovuto correre con due freni a mano tirati, alla fine ho dovuto contrarre ancora di più rispetto a quella che era la situazione” ha dichiarato alla FIDAL nel post-gara. “Come mi sento? Non benissimo, peggio di ieri” ha affermato ancora più a caldo ai microfoni Rai. Parole totalmente MaLui stesso aveva dichiarato di sentirsi prossimo ad uno stato ottimale per puntare ad arrivare al giorno decisivo al 100% . Ma una volta che il campo ha dato esiti contrastanti, dalle dichiarazioni non traspare più la stessa impressione. “” ha dichiarato alla FIDAL nel post-gara. “” ha affermato ancora più a caldo ai microfoni Rai. Parole totalmente discordanti rispetto a quelle del coach Camossi a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali . È chiaro che la condizione dell’oro ai Giochi Olimpici è ben lontana dal top. Da valutare se una giornata quasi intera di fisioterapia farà miracoli. Purtroppo, anche questo aspetto lo deciderà solamente la pista.

Jacobs: "Ho tolto un dente del giudizio per andare più veloce"

Il punto a favore: la condizione mentale c'è

Ma almeno esiste un fattore su cui possiamo appenderci per sperare nell’impresa? Assolutamente sì: la forza mentale. Nella sua frazione Jacobs ha effettuato un’ottima partenza grazie ad un tempo di reazione molto basso, uno dei migliori in tutta la sua carriera. Segno di grande solidità, probabilmente ai livelli di Tokyo. E come abbiamo visto in Giappone quasi un anno fa, la tenuta mentale è il punto di forza dell’azzurro rispetto ai principali rivali, che invece faticano a gestire la pressione nei momenti che contano.

E se arriva in finale...

In sostanza, lo scoglio più grande di Marcell è la semifinale: è la prova del nove, superata quella tutta la pressione si ribalta sugli americani. Coloro che stanno giganteggiando avrebbero da perdere, Jacobs - per le condizioni in cui versa e le sue capacità mentali - no. E a quel punto sì che si può sperare in grande, maggior ragione se ritrova la gambata giusta. La tripla corona resta una missione impossibile, ma la medaglia perché no? Se invece rimaniamo realistici, la top-5 rappresenterebbe un gran risultato per il travagliato percorso che ha dovuto subire per arrivare ad Eugene.

Jacobs: "Contro quelli forti trovo l'1% in più che mi fa vincere"

Mondiali di Atletica È la notte di Jacobs: il programma di sabato 16 luglio 4 ORE FA