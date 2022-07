Ad

Chi sostituirà Jacobs nella 4x100 ai Mondiali?

non sarà semplice nemmeno qualificarsi alla finale. Bisogna decidere chi lo andrà a sostituire e verosimilmente si punterà su Chituru Ali: il Colosso Comasco ha corso un eccellente 10.15 in stagione e L’Italia dovrà fare i conti con l’assenza forzata del suo uomo migliore, schierato nella seconda frazione (quella più lunga) dove riusciva a sfoderare tutta la sua proverbiale potenza. A questo punto sarà di fatto impossibile ripetere l’apoteosi di Tokyo (salvo miracoli sportivi), ma. Bisogna decidere chi lo andrà a sostituire e verosimilmente: il Colosso Comasco ha corso un eccellente 10.15 in stagione e nella finale degli Assoluti gareggiò spalla a spalla proprio con Jacobs (10.12 a 10.16), è vero che nelle batterie di questi Mondiali ha deluso (10.40) ma potrebbe avere la rabbia giusta per inseguire un pronto riscatto. Un’altra alternativa potrebbe essere quella di spostare Filippo Tortu in seconda frazione e affidare la quarta ad Ali, ma al momento appare improbabile.

La partenza sarebbe sempre affidata a Lorenzo Patta, mentre la terza frazione con la curva non può fare a meno di Fausto Desalu (un po’ sottotono in stagione). Lo scorso anno fu Filippo Tortu a pennellare un rettilineo da sogno con tanto di rimonta trionfale sulla Gran Bretagna. I tre Campioni Olimpici affiancati da Ali, questo è di fatto lo scenario che si andrà a creare, anche se naturalmente si attendono tutte le conferme del caso. Gli altri convocati per Eugene sono Matteo Melluzzo, Diego Aldo Pettorossi e Wanderson Polanco, ma appaiono un gradino sotto ai compagni di squadra.

