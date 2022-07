Atletica

Marcell Jacobs: "Sono al 97% ma per la finale dei 100 metri sarò al 100%. Kerley rivale più tosto"

MONDIALI ATLETICA - Lo sprinter, bicampione olimpico a Tokyo 2020, nella conferenza stampa di vigilia di questi mondiali di Eugene fa il punto sulle sue condizioni fisiche e non cerca alibi: "Non so qui per pensare a come sto ma sono concentrato su me stesso e su dare il massimo. Fred Kerley? Il suo 9,76 mi ha impressionato, è determinato ed è l'avversario più temibile per la vittoria".

00:01:29, un' ora fa