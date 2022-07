I Mondiali di atletica appena cominciati a Eugene, in Oregon, nella culla di questa disciplina , si sono aperti per i colori azzurri con le qualificazioni del salto in alto maschile. Forte l'attesa per il campione olimpico, desideroso di ripetere l'impresa e risalire sul tetto del mondo a undici mesi di distanza. Il percorso verso il raggiungimento della finale , tuttavia, si è rivelato più complicato del previsto, principalmente per colpa di un fastidio fisico che Gimbo sente durante la fase finale della rincorsa. Il 30enne marchigiano ha rischiato di mancare l'accesso all'atto decisivo, ma proprio in quel momento Tamberi ha tirato fuori tutta la sua grinta che lo caratterizza. Spalle al muro una prima volta all'asticella dei 2,25, al terzo tentativo la supera. Stessa situazione alla misura successiva di 2,28 m, decisiva per l'approdo in finale: dopo i primi due salti falliti, Gimbo. Rivediamo dunque il salto dell'oro di Tokyo valevole l'accesso tra i migliori quattordici per giocarsi le medaglie e l'incontenibile esultanza.