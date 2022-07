FINALI

4X400 (MISTA) – La Repubblica Dominicana ha trionfato con il tempo di 3:09.82. A mettere la firma sulla medaglia d’oro sono state soprattutto Marileidy Paulino (eccellente in seconda frazione nel ricucire lo strappo su Allyson Felix) e Fiordaliza Cofil, che sul rettilineo finale ha superato la spompa Kennedy Simon. Secondo posto per l’Olanda (3:09.90, Femke Bol imperiale nell’ultimo giro di pista), bronzo agli USA (3:10.16). L’Italia di Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Brayan Lopez, Alice Mangione ha concluso in settima posizione (3:16.45): gli azzurri erano un po’ affaticati dopo aver conquistato l’accesso alla finale poche ore prima.

Allyson Felix con la bandiera degli Stati Uniti: il bronzo nella 4x400 mista le vale la 19ª medaglia ai Mondiali di atletica e 30ª nei grandi eventi Credit Foto Getty Images

BATTERIE e QUALIFICAZIONI

100 METRI (MASCHILI) – Fred Kerley giganteggia con un surreale 9.79. Lo statunitense mette subito in chiaro le cose, ma il connazionale Travyon Bromell gli risponde prontamente (9.89). Il nostro Marcell Jacobs non è in perfette condizioni e ha faticato chiudendo in 10.04, ma il Campione Olimpico si è qualificato alle semifinali con il secondo posto nella sua serie alle spalle del giamaicano Oblique Seville (9.93). Il botswano Letsile Tebogo ha firmato il nuovo primato mondiale under 20. Chituru Alieliminato con un alto 10.40.

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Nick Ponzio si qualifica alla finale con una bella spallata da 21.35 metri che gli vale il quarto posto provvisorio. Qualifiche dominate dallo scatenato statunitense Ryan Crouser: il Campione Olimpico e primatista mondiale ha spedito l’attrezzo a 2.28.

3000 SIEPI (MASCHILI) – Ahmed Abdelwahed conquista la finale con il quinto tempo di ripescaggio (8:21.04). Il migliore del turno è stato il marocchino Soufiane El Bakkali, il Campione Olimpico sigla 8:16.65 e precede i keniani Leonard Bett (8:16.94) e Abrahm Kibiwot (8:17.04).

1500 METRI (FEMMINILE) – L’etiope Gudaf Tsegay (4:02.68) e la kenyana Faith Kipyegon (4:04.53) sono le grandi favorite della vigilia, bene anche la keniana Winny Chebet (3.02:12). Gaia Sabbatini si qualifica alle semifinali con il quinto posto nella batteria (4:07.82) nella batteria vinta dall’etiope Hirut Meshesha. Eliminate le altre azzurre Sintayehu Vissa e Federica Del Buono.

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – Delusione atroce per Roberta Bruni, che si era presentata con la non riesce a superare 4.50 metri. La romana viene eliminata con 4.35 superato alla seconda prova, bastava farlo alla prima per accedere all’atto conclusivo. Missione compiuta da parte di tutte le big a partire dalle statunitensi Katie Nageotte (Campionessa Olimpica) e Sandi Norris, seguite dalla greca Aikaterini Stefanidi e dalla cinese Huiqin Xu. Eliminata anche Elisa Molinarolo. , che si era presentata con la quarta prestazione mondiale stagionale (il suo record italiano di 4.71) e invece. La romana viene eliminata con 4.35 superato alla seconda prova, bastava farlo alla prima per accedere all’atto conclusivo. Missione compiuta da parte di tutte le big a partire dalle statunitensi Katie Nageotte (Campionessa Olimpica) e Sandi Norris, seguite dalla greca Aikaterini Stefanidi e dalla cinese Huiqin Xu.

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Il giapponese Yuki Hashioka risulta il migliore del turno con 8.18, precedendo lo statunitense Marquis Dendy (8.16) e lo svedese Thobias Montler (8.10). Lo svizzero Simon Ehammer, primatista mondiale stagionale, è quarto (8.09) appena davanti allo spagnolo Eusebio Caceres (8.03) e al greco Miltiadis Tentoglou (8.03 per il Campione Olimpico).

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – Ben dieci atlete superano la norma di qualifica fissata a 18.90 metri. La migliore è stata la cinese Lijiao Gong: la Campionessa Olimpica ha piazzato un 19.51 precedendo la canadese Sarah Mitton (19.38) e la portoghese Aurol Dongmo (19.38), soltanto decima l’accreditata americana Chase Ealey (18.96).

