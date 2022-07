Nick Ponzio vola in finale ai getto del peso e ha spedito il suo attrezzo a 21.35 metri, superando così la norma fissata a 21.20 e chiudendo il turno preliminare al quarto posto. L’azzurro aveva toccato 21.00 metri al primo tentativo e successivamente si è migliorato, facendo capire di essere sul pezzo e che potrà essere protagonista nell’atto conclusivo. ai Mondiali 2022 di atletica leggera . L’azzurro si è scatenato nelle qualificazioni dele ha spedito il suo attrezzo a, superando così la norma fissata a 21.20 e. L’azzurro aveva toccato 21.00 metri al primo tentativo e successivamente si è migliorato, facendo capire di essere sul pezzo e che potrà essere protagonista nell’atto conclusivo.

L’italo-americano, che lo scorso anno partecipò alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e che in inverno è stato settimo ai Mondiali Indoor, avrà bisogno di firmare il proprio personale (21.83 in Coppa Europa a marzo) se vorrà battagliare per la conquista delle medaglie. Il 27enne è stato preceduto dallo statunitense Joe Kovacs (21.50 per il Campione del Mondo in carica e argento agli ultimi Giochi) e dal neozelandese Tom Walsh (21.44 per il bronzo iridato di Doha 2019 e olimpico di Tokyo 2020).

Lo statunitense Ryan Crouser ha già fatto capire di essere il favorito della vigilia: il Campione Olimpico e primatista mondiale ha tuonato un perentorio 22.28 metri con assoluta scioltezza. In lizza per il podio ci saranno anche il neozelandese Jacko Gill (21.24), lo statunitense Josh Awotunde (21.18), il croato Filip Mihaljevic (21.17), l’americano Adrian Piperi (21.03), il brasiliano Darlan Romani (20.98 per il Campione del Mondo indoor), il nigeriano Chukwuebuka Enekwech (20.97). Leonardo Fabbri è stato eliminato (19.73, 22mo).

