"Forfait Jacobs ai Mondiali? Ho sentito ieri coach Camossi, erano partiti con dei dubbi, ma anche molto convinti di fare bene, purtroppo c'è stato questo infortunio e la scelta medica di non forzare, chi fa la velocità sa benissimo che questi sono rischi abituali". È quanto detto da Giovanni Malagò, numero uno del Coni, a margine della giunta tenutasi oggi. "Quarto posto di Tamberi? Sapevamo che non era in condizione ottimale, c'è amarezza per medaglia di legno, ma gli esperti sanno bene che se ce l'avesse fatta sarebbe stato un grandissimo podio".

Quarto posto di Tamberi? Sapevamo che non era in condizione ottimale

Sulla nazionale femminile

"La parola delusione è esagerata per l'eliminazione della nazionale femminile agli Europei: c'era l'aspettativa di passare il turno, non bisogna negarlo, ma lo sport ci ha insegnato, basti pensare all'atletica, che non si può passare da essere fenomeni a essere scarsissimi. Bisogna rimanere con piedi per terra".

Su Paulo Dybala

"Dybala alla Roma? È un giocatore importante: penso che per il campionato italiano, dopo aver perso pezzi come De Ligt e Koulibaly, sia un bene riuscire a trattenere gente come lui, a prescindere dal tifo. Se l'argentino è uno degli ingaggi più importanti della storia del club? Sì, per me ha fatto bene a non prendere la numero 10".

