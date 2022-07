Noah Lyles ha corso i 200 metri più veloci degli ultimi undici anni. Lo statunitense si è laureato Campione del Mondo con uno straripante 20.31 (0,4 m/s di vento a favore) sulla pista di Eugene (Oregon, USA): ha eguagliato la storica prestazione di Michael Johnson (il record del mondo del suo connazionale durò dal 1996 al 2009) e si è avvicinato in maniera sensibile al primato mondiale detenuto (19.19 ai Mondiali di Berlino 2009). Il diventato il terzo atleta al mondo di tutti i tempi (tra lui e il Fulmine figura anche l’altro giamaicano Yohan Blake con il 19.26 del Meeting di Bruxelles 2011). ha corso i 200 metri più veloci degli ultimi undici anni. Lo statunitense si è laureato Campione del Mondo con uno(0,4 m/s di vento a favore) sulla pista di Eugene (Oregon, USA): ha eguagliato la storica prestazione di Michael Johnson (il record del mondo del suo connazionale durò dal 1996 al 2009) e si è avvicinato in maniera sensibile al primato mondiale detenuto dal giamaicano Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009). Il 25enne statunitense ha abbassato il proprio personale di ben 19 centesimi (19.50 tre anni fa a Losanna) ed èdi tutti i tempi (tra lui e il Fulmine figura anche l’altro giamaicano Yohan Blake con il 19.26 del Meeting di Bruxelles 2011).

Noah Lyles è scattato in maniera perentoria dalla tanto amata settima corsia e ha dominato fin dalle prime battute, rendendosi protagonista di una corsa in progressione ad altissima velocità e protrattasi fin sulla linea del traguardo. Uno show di rara bellezza inscenato dal fresco 25enne (ha spento le candeline quattro giorni fa), che difende il titolo iridato conquistato tre anni fa a Doha e riscatta l’amarezza per la medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Ad

Mondiali di Atletica Feng regina (a sorpresa) del lancio del disco. A Jeruto i 3000 siepi UN GIORNO FA

In quell’occasione, quando vinse il canadese André De Grasse (che non è riuscito a qualificarsi all’atto conclusivo di questi Mondiali poiché reduce da una positività al Covid-19), si lamentò per avere pescato la stretta terza corsia, oggi toccata al baby-fenomeno Erriyon Knighton (capace di un superbo 19.49 poche settimane fa). Proprio Knighton ha concluso in terza posizione (19.80) alle spalle di Kenneth Bednarek (19.77) per una tripletta a stelle e strisce davanti al liberiano Jospeh Fahnbulleh (19.84) e al dominicano Alexander Ogando (19.93).

Usain Bolt, il record del mondo sui 100 metri con una scarpa slacciata

Mondiali di Atletica La 4x100 senza l'uomo più atteso: Kerley out per infortunio 19 ORE FA