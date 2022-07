Emmanuel Ihemeje si è dimostrato in grandissima forma sulla sua pista di casa: lo studente della Oregon University ha più volte gareggiato in questo impianto, lo scorso anno vinse il campionato NCAA e pochi mesi fa fu secondo. Il 23enne, già finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha messo subito le cose in chiaro con un balzo iniziale a 17.03 metri, ma poi non si è soddisfatto nonostante il passaggio del turno fosse di fatto in tasca ed è volato a 17.13 metri al terzo tentativo. Si tratta di un risultato rimarchevole, ad appena un centimetro dal personale siglato lo scorso anno. Il nativo di Carrara ha dunque superato la norma di qualifica fissata a 17.05, come soltanto altri quattro atleti: il portoghese Pedro Pichardo (17.16 per uno dei grandi favoriti della vigilia), il burkinabé Hugues Fabrice Zango (17.15 per il primatista mondiale al coperto), il cinese Yaming Zhu (17.08) e il cubano Lazaro Martinez (17.06, altro annunciato big della vigilia). L’Italia sogna in grande nel salto triplo ai Mondiali 2022 di atletica leggera si è dimostrato in grandissima forma sulla sua pista di casa: lo studente della Oregon University ha più volte gareggiato in questo impianto, lo scorso anno vinse il campionato NCAA e pochi mesi fa fu secondo. Il 23enne, già finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha messo subito le cose in chiaro con un, ma poi non si è soddisfatto nonostante il passaggio del turno fosse di fatto in tasca ed èSi tratta di un risultato rimarchevole,siglato lo scorso anno. Il nativo di Carrara ha dunque superato la norma di qualifica fissata a 17.05, come soltanto altri quattro atleti: il portoghese Pedro Pichardo (17.16 per uno dei grandi favoriti della vigilia), il burkinabé Hugues Fabrice Zango (17.15 per il primatista mondiale al coperto), il cinese Yaming Zhu (17.08) e il cubano Lazaro Martinez (17.06, altro annunciato big della vigilia).

"Sono molto contento di aver centrato l’obiettivo più grande, che era la finale - il commento a caldo di Emmanuel Ihemeje ai canali federali - Ora testa a sabato: ho fatto due buoni salti e cerchiamo di tirare fuori il mio meglio tra un paio di giorni. 17.13 è un buon inizio, ora testa a sabato e cerchiamo di migliorarlo, per ottenere una buona posizione".

Anche Dallavalle approda all'ultimo atto

Andrea Dallavalle si è presentato all'appuntamento con la terza misura di accredito (il 17.28 siglato un mese fa ai Campionati Italiani di Rieti) e ha staccato il biglietto per l'atto conclusivo con la settima misura di giornata (16.86). Il 22enne emiliano, finalista ai Giochi lo scorso anno, non è sembrato precisissimo dal punto di vista tecnico e dovrà sistemare alcuni dettagli, ci sono tutte le carte in regola per essere assoluto protagonista tra un paio di giorni. La finale appare decisamente aperta e i nostri portacolori possono regalarsi delle soddisfazioni. Tobia Bocchi viene invece eliminato per dieci centimetri (16.58).

Gli altri qualificati alla finale (nella notte fra sabato e domenica alle 3:00 italiane): il francese Jean-Marc Pontvianne (16.95), lo statunitense Donald Scott (16.84), il brasiliano Almir Dos Santos (16.71), lo statunitense Will Claye (16.70), il portoghese Tiago Pereira (16.69), l’indiano Eldhose Paul (16.68). Lo statunitense Chris Taylor non è quello dei giorni migliori e abdica il titolo, chiudendo in 18ma posizione con 16.48.

