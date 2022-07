Zaynab Dosso si è qualificata alle semifinali dei 100 metri ai tempo di 11.26 (0,2 m/s di vento a favore), destando un’ottima impressione: bella uscita dai blocchi di partenza, ottima accelerazione e buona tenuta nel finale, dove non si è disunita ed è rimasta concentrata per inseguire uno degli obiettivi della stagione. ai Mondiali 2022 di atletica leggera . L’azzurra ha destato una bella impressione sulla pista di Eugene (Oregon, USA), scattando dalla sempre scomoda prima corsia. L’emiliana ha concluso la propria fatica con il(0,2 m/s di vento a favore), destando un’ottima impressione: bella uscita dai blocchi di partenza, ottima accelerazione e buona tenuta nel finale, dove non si è disunita ed è rimasta concentrata per inseguire uno degli obiettivi della stagione.

Zaynab Dosso, che in inverno ha raggiunto la finale sui 60 metri indoor ai Mondiali realizzando il primato nazionale (7.14), ha concluso la propria batteria in terza posizione precedendo Joella Llloyd di Antigua & Barbuda (11.27) e l'israeliana Diana Vaisman (11.29). La 22enne aveva iniziato la stagione all'aperto correndo un superbo 11.19, fermandosi ad appena 14 centesimi dal record italiano di Manuela Levorato, ma nelle uscite successive aveva faticato a esprimersi al meglio e sembrava quasi in calando di condizione fisica, invece oggi ha saputo risalire la china nell'appuntamento più importante e ha passato il turno in maniera brillante, meritandosi il diritto di tornare in pista nella giornata successiva.

A imporsi è stata la giamaicana Elaine Thompson-Herah, grande favorita della vigilia che ha passeggiato in un agevole 11.15. La Campionessa Olimpica di Rio 2016 e Tokyo 2020 ha corso in maniera sciolta e ha ribadito di voler puntare al primo titolo iridato della sua gloriosa carriera. Alle sue spalle si è piazzato la nigeriana Nzubechi Grace Nwokocha (11.16), le prime tre classificate staccano il biglietto per le semifinali insieme ai migliori tre tempi di ripescaggio tra le sette serie.

Dosso: "Delusa del tempo, ma so dove posso migliorare"

Zaynab Dosso ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della Fidal: "Sono soddisfatta perché sono arrivata qui con questo obiettivo. Sapevo che la batteria era difficile, ma tolta la Campionessa Olimpica le altre non hanno niente più di me. La corsa è stata pulita, vediamo domani cosa succede. Sono un po' delusa del tempo, perché speravo meglio ma vediamo domani, è un altro giorno". L'emiliana ha poi proseguito: "Mi trovo bene a questi livelli, quando ho buone sensazioni e trovo gente più forte mi sento stimolata. Negli ultimi 10 metri posso velocizzarmi, oggi un po' mi sono distratta e domani cercherò di fare meglio in quel passaggio".

un messaggio rivolto a Marcell Jacobs, che ha dovuto rinunciare a disputare la semifinale a causa di una contrattura all'adduttore della coscia destra: "Marcell ha fatto veramente tante cose e questo intoppo non deve essere uno scoraggiamento. Invito tutti i tifosi a continuare a sostenerlo, sarà importante per aiutarlo a tornare più forte di prima".

