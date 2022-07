A Eugene (Oregon, USA) è andata in scena la quinta giornata dei Mondiali 2022 di atletica leggera. L’Italia festeggia la sua prima medaglia grazie a Elena Vallortigara, splendido bronzo nel salto in alto. Filippo Tortu è rimasto escluso dalla finale dei 200 metri per appena tre millesimi. Ayomide Folorunso, Rebecca Sartori e Linda Olivieri si sono qualificate per le semifinali dei 400 ostacoli. Sono stati assegnati quattro titoli: l’australiana Eleanor Patterson nel salto in alto, lo sloveno Kristjan Ceh nel lancio del disco, il brasiliano Alison Dos Santos sui 400 metri ostacoli, il britannico Jake Wightman sui 1500 metri.

Le finali di giornata

LANCIO DEL DISCO (MASCHILE) – Lo sloveno Kristjan Ceh ha compiuto un enorme salto di qualità nel corso di questa stagione, dopo il quinto posto conquistato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e oggi ha ribadito di essere il migliore del lotto. Il 23enne è andato a un passo dal sontuoso personale di 71.27 metri, trionfando con un eccezionale 71.13 che rappresenta il record dei campionati. Alle sue spalle si sono piazzati i lituani Mykolas Alekna (69.27) e Andrius Gudzius (67.55). Grandissima delusione per lo svedese Daniel Stahl: il Campione Olimpico e Campione del Mondo uscente si è fermato in quarta posizione (67.10), appena davanti al connazionale Simon Petterson (67.00, argento ai Giochi).

400 METRI OSTACOLI (MASCHILE) – Gara di enorme caratura tecnica, dove a imporsi è stato l’attesissimo brasiliano Alison Dos Santos. Il sudamericano, bronzo ai Giochi, è stato magistrale sul rettilineo finale e si è imposto con il nuovo record dei campionati (46.29). Il 22enne ha distanziato ampiamente i due statunitensi Rai Benjamin (46.89) e Trevor Bassitt (47.39). Il fuoriclasse norvegese Karsten Warholm si è presentato all’appuntamento dopo l’infortunio subito a Rabat: il Campione Olimpico e primatista mondiale ha cercato di forzare il passo e si è trovato al comando ai 300 metri, poi sul rettilineo finale è saltato e ha concluso in settima piazza (48.42).

1500 METRI (MASCHILE) – Incredibile sorpresa firmata dallo scatenato britannico Jake Wightman, che firma l’impresa della vita e stravolge le gerarchie del miglio metrico. Lo scozzese aveva fatto benissimo nel corso della stagione, ma era impensabile immaginarselo sul gradino più alto del podio con la miglior prestazione mondiale stagionale (3:29.23) e dopo aver messo in ginocchio il norvegese Jakob Ingebrigtsen (3:29.47), il Campione Olimpico che non è riuscito a firmare la doppietta. Podio tutto europeo completato dallo spagnolo Mohamed Katir (3:29.90).

