Tre italiane si sono qualificate alle semifinali dei 400 metri ostacoli ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Le azzurre impegnate sul giro di pista con barriera hanno guadagnato il passaggio del turno. Ayomide Folorunso ha avvicinato ancora una volta il record italiano di Yadisleidy Pedroso (54.54). Dopo il 54.60 corso ai Campionati Italiani, oggi l’emiliana ha tagliato il traguardo in seconda posizione con 54.69, al termine di una gara condotta in maniera brillante dal punto di vista tecnico e in cui è rimasta sempre molto vicina alla quotata statunitense Britton Wilson (vincitrice in 54.54), riuscendo a superare sul rettilineo finale la norvegese Amalie Iuel (54.70) e la giamaicana Rushell Clayton (54.99).

Rebecca Sartori conquista la qualificazione alle semifinali grazie al secondo tempo di ripescaggio. La nostra portacolori ha terminato la terza serie al quinto posto in 55.72 e può proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata. L’olandese Femke Bol, tra le grandi favorite per salire sul podio, ha primeggiato in 53.90, nettamente davanti alla sudafricana Zeney van der Walt (55.05) e alla panamense Gianna Woodruff (55.21).

Prestazione sottotono da parte di Linda Olivieri, che ha concluso la seconda seria in sesta posizione con il tempo di 56.09. L’azzurra ha sofferto fin dalle prime barriere, poi sul rettilineo conclusivo non è riuscita ad aprire il gas e a recuperare nei confronti dell’ucraina Viktoriya Tkachuk (55.27) per meritarsi il passaggio del turno sul campo. L’ultimo tempo di ripescaggio sorride però alla nostra portacolori, che tornerà in pista domani notte. A imporsi è stata la giamaicana Janieve Russell (54.52) davanti alla statunitense Shamier Little (54.77) e alla finlandese Viivi Lehikoinen (54.95).

La grande favorita della vigilia è la statunitense Sydney McLaughlin. La Campionessa Olimpica e primatista mondiale (51.41 qualche settimana fa proprio su questa pista in occasione dei Trials) ha passeggiato nella prima batteria, chiudendo con il crono di 53.95. Tutto facile per la padrona di casa, capace di lasciarsi alle spalle l’ucraina Anna Ryzhykova (54.93) e la spagnola Sara Gallego (55.09).

