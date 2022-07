domenica 17 luglio e la notte italiana di lunedì 18. La rassegna iridata in corso di svolgimento Sara Fantini gareggia nel martello femminile, più tardi Nick Ponzio ci prova nel peso maschile. Il carnet del terzo giorno dei Mondiali si apre molto presto con una delle prove più seguite della disciplina: la maratona maschile. Tra le altre finali in programma nel day 3 i 10.000 metri uomini, il salto con l'asta femminile, i 110 ostacoli e i 100 donne, dove la 22enne italiana Zaynab Dosso cerca l'accesso all'atto conclusivo dopo Terza giornata di gare ai Mondiali di atletica di Eugene, negli Stati Uniti, in programma tra il pomeriggio die la notte italiana di lunedì 18. La rassegna iridata in corso di svolgimento dentro e fuori l'Hayward Field non è cominciata per il verso giusto per quanto riguarda la spedizione azzurra, appena abbattuta dalla notizia dell' abbandono di Marcell Jacobs , che nella nottata precedente ha rinunciato a correre le semifinali dei 100 metri. L'Italia cerca dunque il pronto riscatto giocandosi tutto nei lanci, a caccia di due buoni piazzamenti in finale: la promessa dell'atletica femminile gareggia nel martello femminile, più tardici prova nel peso maschile. Il carnet del terzo giorno dei Mondiali si apre molto presto con una delle prove più seguite della disciplina: la maratona maschile. Tra le altre finali in programma nel day 3 i 10.000 metri uomini, il salto con l'asta femminile, i 110 ostacoli e i 100 donne, dove la 22enne italianacerca l'accesso all'atto conclusivo dopo una batteria convincente e punta al primato italiano di questa specialità, già sfiorato in questa stagione.

Jacobs: "Vi spiego la mia routine prima delle gare"

Ad

La gara del giorno

Mondiali di Atletica Sabbatini squalificata nelle semifinali dei 1500, cosa è successo? 2 ORE FA

Ore 3.27: finale getto del peso (maschile)

Ryan Crouser è una delle stelle dell'atletica americana: lo scorso anno ha abbattuto il primato mondiale in questa specialità (23,37 m) che restava in piedi da oltre tre decenni, seguito dal titolo con record olimpico a Tokyo, andando un'altra volta vicinissimo a pareggiare la migliore misura di sempre. Nella sua terra in Oregon, Crouser si presenta da favorito assoluto e cerca di sfatare il tabù dell'oro iridato: tre anni prima si è dovuto accontentare dell'argento alle spalle del connazionale Joe Kovacs, qualificatosi in finale con la seconda miglior misura. In piena corsa per una medaglia il bronzo della precedente rassegna iridata e delle Olimpiadi, il neozelandese Tom Walsh. Da quando questi tre alimentano le gare internazionali lo spettacolo è assicurato. Inoltre per la prima volta dal 1997 c'è anche un azzurro tra i migliori dodici: si tratta dell'italo-americano Nick Ponzio, entrato in finale con un convincente quarto posto (21,35 m), il quale darà il tutto per tutto per cercare di inserirsi nella spettacolare battaglia per il podio.

Nick Ponzio ai Mondiali di atletica 2022 Credit Foto Getty Images

Programma e italiani in gara day 3: domenica 17 luglio

15.15 Maratona (maschile)

19.35 Eptathlon, 100 ostacoli (femminile)

20.05 400 metri (maschile) – Batterie (Re, Scotti)

20.35 Eptathlon, salto in alto (femminile)

20.35 Lancio del martello (femminile) – Finale (Fantini)

21.00 400 metri (femminile) – Batterie (Mangione)

22.00 10000 metri (maschile) – Finale

22.45 Eptathlon, getto del peso (femminile)

02.05 110 ostacoli – Semifinali

02.05 Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni

02.25 Salto con l’asta (femminile) – Finale

02.33 100 metri (femminile) – Semifinali (Dosso)

03.03 400 ostacoli (maschile) – Semifinali

03.27 Getto del peso (maschile) – Finale (Ponzio)

03.38 Eptathlon, 200 metri (femminile)

04.00 1500 metri (maschile) – Semifinali

04.30 110 ostacoli (maschile) – Finale

04.50 100 metri (femminile) – Finale (ev. Dosso)

Sara Fantini, durante le qualificazioni del lancio del martello femminile ai Mondiali di Atletica leggera 2022 Credit Foto Getty Images

MONDIALI DI EUGENE IN TV E LIVE STREAMING

I Mondiali di Eugene di Eugene saranno visibili in chiaro, gratuitamente sui canali di Rai Sport e Rai 2 e per gli abbonati Sky Sport dalle 15:00 alle ore 5:00 su Sky Sport Arena (canale 204). Le gare saranno disponibili anche in live streaming gratuito su Rai Play e per gli abbonati su Now Tv e Sky Go, le piattaforme streaming abbinate alla pay per view di Sky.

MONDIALI DI EUGENE, TUTTO CIÒ CHE TROVERETE SU EUROSPORT.IT

Segui i Mondiali di Eugene su Eurosport.it! Risultati, approfondimenti, focus, conferenze stampa, gallerie fotografiche e quant'altro per seguire l’evento clou dell’estate dell’atletica 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e le curiosità più simpatiche. Tanti contenuti per restare aggiornato sui record e sui risultati della nostra pattuglia azzurra.

Mahuchikh: "Lasitskene? Nessuno spazio agli assassini russi"

Mondiali di Atletica Dosso vola in semifinale nei 100 donne: 11"26 per l'azzurra 2 ORE FA