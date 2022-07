finale del Salto triplo, per soli 6 centimetri alle spalle del cinese Yaming Zhu, bronzo con la misura di 17.31 metri contro i 17.25 fatti segnare dall'Azzurro al primo tentativo. Delusione per Larissa Iapichino, out dalla finale del Salto in lungo femminile per 4 centimetri: l'italiana si ferma infatti alla misura di 6.60 dopo aver sbagiato i primi due tentativi con vento a favore. Nell'ultima giornata di gare, tutte le speranze di medaglia sono così riposte nella 35 km di Marcia, con Massimo Stano atteso protagonista. A Eugene, in Oregon, l'Italia dell'Atletica continua a sperare in una seconda medaglia dopo il bronzo conquistato da Elena Vallortigara nel salto in alto. Sabato 23 luglio non è stata una giornata propizia per i colori italiani, con la terza medaglia di legno conquistata dopo quelle di Sara Fantini (Lancio del martello) Gianmarco Tamberi (Salto in alto) . Anche Andrea Dallavalle si è dovuto accontentare del 4° posto nella, peralle spalle del cinese, bronzo con la misura di 17.31 metri contro ifatti segnare dall'Azzurro al primo tentativo. Delusione per, out dalla finale del Salto in lungo femminile per 4 centimetri: l'italiana si ferma infatti alla misura didopo aver sbagiato i primi due tentativi con vento a favore. Nell'ultima giornata di gare, tutte le speranze di medaglia sono così riposte nella 35 km di Marcia, conatteso protagonista.

LA GARA DEL GIORNO

15:15 35km marcia maschile – Finale: Andrea Agrusti, Massimo Stano

Probabilmente, l'ultima occasione per centrare un'altra medaglia in questi Mondiali 2022. Massimo Stano arriva a questo evento da campione olimpico in carica, ma sulla distanza di 20 km. Una gara diversa dal solito, con l'Azzurro che non ha potuto visionare il percorso in anteprima e che si aspetta il momento decisivo quando mancheranno dai 10 ai 7 chilometri all'arrivo. Le motivazioni non mancano affatto, ma la concorrenza è agguerrita e il caldo potrebbe avere un ruolo non secondario nell'evoluzione di questa 35km.

Jacobs, un 2022 da incubo: dal virus di Nairobi al forfait a Eugene

PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA DAY 10: DOMENICA 24 LUGLIO

15:15 Marcia, 35 km maschile - MASSIMO STANO, ANDREA AGRUSTI

18:35 Decathlon, 110 ostacoli

19:30 Decathlon, lancio del disco

21:15 Decathlon, salto con l'asta

PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA DAY 10: NOTTE TRA IL 24 E IL 25 LUGLIO

02:05 100 metri ostacoli - semifinali

02:05 Decathlon, tiro del giavellotto

02:25 Salto con l'asta maschile - finale

02:50 Salto in lungo femminile - finale

03:05 5000 metri maschili - finale

03:35 800 metri femminili - finale

04:00 100 metri ostacoli - finale

04:20 Decathlon, 1500 metri

04:35 4x400 maschile - finale

04:50 4x400 femminile - finale - ITALIA (ANNA POLINARI, AYOMIDE FOLORUNSO, VIRGINIA TROIANI, ALICE MANGIONE)

MONDIALI DI EUGENE IN TV E LIVE STREAMING

I Mondiali di Eugene di Eugene saranno visibili in chiaro, gratuitamente sui canali di Rai Sport e Rai 2 e per gli abbonati Sky Sport dalle 15:00 alle ore 5:00 su Sky Sport Arena (canale 204). Le gare saranno disponibili anche in live streaming gratuito su Rai Play e per gli abbonati su Now Tv e Sky Go, le piattaforme streaming abbinate alla pay per view di Sky.

