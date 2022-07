La settima giornata di gare ai Mondiali di atletica di Eugene, negli Stati Uniti, va in scena nella notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22 luglio. Gli azzurri hanno faticato sinora a rispettare le aspettative e il medagliere recita “uno” alla voce dell’Italia. L’unica medaglia infatti è quella che ha conquistato Elena Vallortigara nel salto in alto . E’ del metallo meno prezioso, tuttavia il suo bronzo è da registrare come un risultato grandioso. Ha raggiunto i 2,00 metri, non ci riusciva dal 2018. Un’altezza che in passato hanno oltrepassato solo altre tre nostre atlete: Di Martino, Trost e Simeoni. Le speranze di altri podi restano ora appese a poche gare: la 4x100 maschile, anche se mancherà Jacobs , e la 35 km di marcia dove correrà Massimo Stano. Nello sport possono sempre succedere imprevisti ma sono davvero poco probabili. Il menù del giorno 7 non è di grande interesse. Si chiude con le due finali della 200 metri, però purtroppo in quella maschile non partecipa Filippo Tortu e non ci saranno quindi nostri atleti. Gli italiani sono impiegati su altre distanze. C’è infatti la semifinale degli 800 metri di Catalin Tecuceanu, che cercherà l’accesso ad un’insperata finale, la batteria di Elena Bellò sempre negli 800 metri ed infine il turno di qualificazione del salto triplo con tre azzurri: Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje.

LA GARA DEL GIORNO

Ore 4:09 – Semifinale 800 metri (maschile)

La giornata si conclude con due finali molto attese, quelle dei 200 metri. Probabile un dominio americano in quella maschile con Lyles, Knighton e Bednarek, mentre la Giamaica potrebbe fare la voce grossa in quella femminile con Jackson e Fraser-Pryce. Tuttavia, per noi italiani la gara più importante è la semifinale degli 800 metri con Catalin Tecuceanu. Il ragazzo di origini rumene in batteria ha rimontato tre posizioni dall’esterno negli ultimi 150 metri ed ha chiuso al quinto posto con il miglior personale poi diventato quarto per una squalifica. Scatterà dall’ottava corsia dopo aver ottenuto il pass per il miglior tempo di ripescaggio. Il suo infatti è stato il quarto tempo complessivo del turno preliminare, la sua batteria è stata infatti quella più veloce: il canadese Arop, il messicano Lopez e l’irlandese English, che lo hanno preceduto, sono in testa davanti a tutti. Si qualificano alla finale i primi due di ogni batteria e gli altri due più veloci. L’impresa è ardua ma il Catalin visto la scorsa notte fa ben sperare. Sarebbe un risultato storico.

PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA DAY 7: NOTTE TRA IL 20 E IL 21 LUGLIO

2.05 Lancio del giavellotto (maschile) – Qualificazione Gruppo A

2.10 800 metri (femminile) – Batterie – Bellò

3.10 5000 metri (maschile) – Batterie

3.20 Salto triplo (maschile) – Qualificazione – Bocchi, Dallavalle, Ihemeje

3.35 Lancio del giavellotto (maschile) – Qualificazione Gruppo B

4.00 800 metri (maschile) – Semifinali – Tecuceanu

4.35 200 metri (femminile) – Finale

4.50 200 metri (maschile) – Finale

