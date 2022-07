lunedì 18 luglio e la notte italiana di martedì 19. La rassegna iridata in corso di svolgimento Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, Quarta giornata di gare ai Mondiali di atletica di Eugene, negli Stati Uniti, in programma tra il pomeriggio die la notte italiana di martedì 19. La rassegna iridata in corso di svolgimento dentro e fuori l'Hayward Field non è cominciata per il verso giusto per quanto riguarda la spedizione azzurra, appena abbattuta dalla notizia dell' abbandono di Marcell Jacobs , che nella nottata precedente ha rinunciato a correre le semifinali dei 100 metri. L'Italia cerca dunque il pronto riscatto giocandosi le carte più preziose con, campione olimpico di salto in alto, anche se non è in perfette condizioni fisiche . In finale anche Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi. Attesa anche per le batterie dei 200 maschili con Filippo Tortu e Fausto Desalu al via con ambizioni e dei 200 femminili con Dalia Kaddari: tutti saranno a caccia della qualificazione in semifinale. C’è Daisy Osakue nella qualificazione del lancio del disco donne.

La gara del giorno

Ore 2:45 - Salto in alto (maschile)

I più forti sono la coppia di olimpionici Gianmarco Tamberi (che in carriera ha vinto tutto tranne il Mondiale), il rappresentante del Qatar Mutaz Barshim (tre volte iridato) e il coreano Woo Sang-Hyeok, campione mondiale indoor a Belgrado ma Tamberi non è al meglio e potrebbe lasciare via libera agli altri due, concentrandosi sulla lotta per il bronzo ma i pretendenti non mancano: gli outsider più accreditati sono il canadese Lovett, il neozelandese Kerr e lo statunitense JuVaughn Harrison.

Gianmarco Tamberi, Italia, Mondiali Eugene, Getty Images Credit Foto Getty Images

Programma e italiani in gara day 4: lunedì 18 luglio

15.15 Maratona (femminile)

18.35 Eptathlon, salto in lungo

19.55 Eptathlon, tiro del giavellotto

02.05 200 metri (maschile) – Batterie - Filippo Tortu, Fausto Desalu

02.10 Lancio del disco (femminile) – Qualificazioni - Daisy Osakue

02.45 Salto in alto (maschile) – Finale - Gianmarco Tamberi

03.00 200 metri (femminile) – Batterie - Dalia Kaddari

03.20 Salto triplo (femminile) – Finale

03.55 Eptathlon, 800 metri

04.20 3000 siepi (maschile) – Finale - Ahmed Abdelwahed

04.50 1500 metri (femminile) – Finale

