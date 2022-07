notte italiana di mercoledì 20. La rassegna iridata in corso di svolgimento Elena Vallortigara. Inizia l’avventura dei 400 ostacoli donne e dunque di Ayomide Folorunso, forse una delle atlete azzurre più in forma al momento: lo dimostra la doppia frazione di elevatissima qualità nella 4×400 mista che ha aperto il Mondiale. Nei 200 metri Filippo Tortu tenta l’impresa di entrare fra i grandissimi, stessa cosa per Dalia Kaddari a livello femminile ma qui è molto più dura. Andranno in scena anche le finali del lancio del disco maschile, dei 1500 metri maschili e dei 400 ostacoli maschili. Quinta giornata di gare ai Mondiali di atletica di Eugene, negli Stati Uniti, in programma nella. La rassegna iridata in corso di svolgimento dentro e fuori l'Hayward Field non è cominciata per il verso giusto per quanto riguarda la spedizione azzurra, abbattuta dalla notizia dell' abbandono di Marcell Jacobs , che ha rinunciato a correre le semifinali dei 100 metri. C’è l’Italia nella finale dell’alto femminile e anche con possibilità di ben figurare grazie a. Inizia l’avventura dei 400 ostacoli donne e dunque di, forse una delle atlete azzurre più in forma al momento: lo dimostra la doppia frazione di elevatissima qualità nella 4×400 mista che ha aperto il Mondiale. Nei 200 metritenta l’impresa di entrare fra i grandissimi, stessa cosa pera livello femminile ma qui è molto più dura. Andranno in scena anche le finali del lancio del disco maschile, dei 1500 metri maschili e dei 400 ostacoli maschili.

Elena Vallortigara Credit Foto Getty Images

Ad

La gara del giorno

Mondiali di Atletica Speranza Tortu: "Bene essere testa di serie. E posso migliorare..." 2 ORE FA

Ore 2:40 - Salto in alto (femminile)

L’azzurra aveva già mostrato quanto fosse in condizione durante la marcia di avvicinamento al Mondiale e in qualificazione ha scavalcato con autorità tutte le misure che le si sono presentate davanti senza errori, compreso quell’1.93 che spesso, nel passato recente, appariva per lei ostacolo invalicabile. Nonostante le difficoltà ad allenarsi le ucraine partono ancora una volta con i favori del pronostico grazie alla giovane Yaroslava Mahuchikh che in stagione ha scavalcato 2.02. Attenzione anche alla connazionale Gerashchenko. L’equilibrio regna comunque sovrano con tante pretendenti al podio fra cui non ci sono la montenegrina Vukovic, recente vincitrice dei Giochi del Mediterraneo, e la padrona di casa Cunningham, entrambe eliminate in qualificazione. I pericoli arrivano dall’Australia con Patterson e Olyslagers e dal Kazakistan con Dubovitskaya.

Programma e italiani in gara day 5: notte tra il 19 e il 20 luglio

02.15 400 ostacoli (femminile) – Batterie - Ayomide Folorunso, Linda Olivieri, Rebecca Sartori

02.40 Salto in alto (femminile) – Finale - Elena Vallortigara

03.05 200 metri (femminile) – Semifinali - Dalia Kaddari

03.33 Lancio del disco (maschile) – Finale

03.50 200 metri (maschile) – Semifinali - Filippo Tortu

04.30 1500 metri (maschile) – Finale

04.50 400 ostacoli (maschile) – Finale

MONDIALI DI EUGENE IN TV E LIVE STREAMING

I Mondiali di Eugene di Eugene saranno visibili in chiaro, gratuitamente sui canali di Rai Sport e Rai 2 e per gli abbonati Sky Sport dalle 15:00 alle ore 5:00 su Sky Sport Arena (canale 204). Le gare saranno disponibili anche in live streaming gratuito su Rai Play e per gli abbonati su Now Tv e Sky Go, le piattaforme streaming abbinate alla pay per view di Sky.

MONDIALI DI EUGENE, TUTTO CIÒ CHE TROVERETE SU EUROSPORT.IT

Segui i Mondiali di Eugene su Eurosport.it! Risultati, approfondimenti, focus, conferenze stampa, gallerie fotografiche e quant'altro per seguire l’evento clou dell’estate dell’atletica 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e le curiosità più simpatiche. Tanti contenuti per restare aggiornato sui record e sui risultati della nostra pattuglia azzurra.

Mahuchikh: "Lasitskene? Nessuno spazio agli assassini russi"

Mondiali di Atletica Tortu brilla nei 200 metri con 20"18: stanotte la semifinale 2 ORE FA