notte italiana di giovedì 21 luglio. Dopo un inizio in salita per i nostri colori, con Catalin Tecuceanu. Poco più tardi le semifinali dei 400 metri ostacoli con tre ragazze: Ayomide Folorunso, Linda Olivieri e Rebecca Sartori. Folorunso è una delle atlete azzurre più in forma al momento, ha corso molto bene in batteria e nella 4x400 mista, tuttavia per tutte e tre sarà molto difficile strappare un pass per la finale. Sesta giornata di gare ai Mondiali di atletica di Eugene, negli Stati Uniti, in programma nella. Dopo un inizio in salita per i nostri colori, con il ritiro di Marcell Jacobs dalla gara dei 100 m e il quarto posto di Gianmarco Tamberi e di Sara Fantini, è arrivata la prima medaglia grazie ad Elena Vallortigara . L’azzurra, 30 anni, ha sfiorato persino l’oro saltando fino a 2 metri. Purtroppo a 2.02 sono arrivati tre errori ed è stata sorpassata dall’australiana Eleanor Patterson e dall’ucraina Yaroslava Mahuchikh. Si tratta comunque di un piazzamento straordinario, inaspettato che può dare nuova linfa a tutto il gruppo italiano in vista delle prossime gare. Il menù non è molto ricco, ci sono solo due finali (Lancio del disco femminile e 3000 siepi femminile), alle quali non partecipano nostri atleti. Per vedere un po’ di Italia bisogna spostare l’attenzione sulla batteria degli 800 metri maschili: in pista c’è. Poco più tardi le semifinali dei 400 metri ostacoli con tre ragazze:. Folorunso è una delle atlete azzurre più in forma al momento, ha corso molto bene in batteria e nella 4x400 mista, tuttavia per tutte e tre sarà molto difficile strappare un pass per la finale.

Ad

LA GARA DEL GIORNO

Mondiali di Atletica Chi è Elena Vallortigara? L'Odissea e l'apoteosi di bronzo UN' ORA FA

Ore 3:15 – Semifinali 400 metri ostacoli (femminile)

Per noi italiani è questa la gara più attesa della sesta giornata. Anche se si tratta di semifinali. Tre azzurre in gara per provare a centrare una finale che sarebbe già un grande traguardo. La prima a scendere in pista è Rebecca Sartori alle 3:15 in corsia 2 nella semifinale “più facile”. Ci sono comunque delle rivali più forti di lei come l’americana Dalilah Muhammad, l’ucraina Anna Ryzhykova e la giamaicana Janieve Russell. A seguire alle 3:24 scatta la seconda semifinale con Linda Olivieri in corsia 1, tutti gli occhi saranno puntati sull’olandese Femke Bol, che in stagione ha corso in 52.27, tre secondi più veloce del miglior tempo siglato dall’azzurra in carriera. Quasi impossibile da battere ma magari darà il meglio di sé solo in finale dove con ogni probabilità ci sarà un testa a testa per l’oro con l’americana Sydney McLaughlin, che a Eugene quest’anno ha già corso in 51.41 quindi persino meglio di Bol. La McLaughlin disputerà la terza ed ultima semifinale al via alle 3:33, con lei anche la migliore delle italiane, Ayomide Folorunso, che partirà dalla corsia 5. Per l'azzurra due buone frazioni nella 4x400 mista e una splendida batteria nei 400 metri ostacoli in cui ha chiuso al secondo posto. Sognare non costa nulla. E allora sogniamo insieme ad Ayomide.

PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA DAY 6: NOTTE TRA IL 20 E IL 21 LUGLIO

0.20 Lancio del giavellotto (femminile) – Qualificazione Gruppo A

1.25 5000 metri (femminile) – Batterie

1.50 Lancio del giavellotto (femminile) – Qualificazione Gruppo B

2.20 800 metri (maschile) – Batterie - Catalin Tecuceanu

3.15 400 metri ostacoli (femminile) – Semifinali - Ayomide Folorunso, Linda Olivieri e Rebecca Sartori

3.30 Lancio del disco (femminile) – Finale

3.45 400 metri (femminile) – Semifinali

4.15 400 metri (maschile) – Semifinali

4.45 3000 siepi (femminile) – Finale

MONDIALI DI EUGENE IN TV E LIVE STREAMING

I Mondiali di Eugene di Eugene saranno visibili in chiaro, gratuitamente sui canali di Rai Sport e Rai 2 e per gli abbonati Sky Sport dalle 15:00 alle ore 5:00 su Sky Sport Arena (canale 204). Le gare saranno disponibili anche in live streaming gratuito su Rai Play e per gli abbonati su Now Tv e Sky Go, le piattaforme streaming abbinate alla pay per view di Sky.

MONDIALI DI EUGENE, TUTTO CIO’ CHE TROVERETE SU EUROSPORT.IT

Segui i Mondiali di Eugene su Eurosport.it! Risultati, approfondimenti, focus, conferenze stampa, gallerie fotografiche e quant'altro per seguire l’evento clou dell’estate dell’atletica 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e le curiosità più simpatiche. Tanti contenuti per restare aggiornato sui record e sui risultati della nostra pattuglia azzurra.

Vallortigara in ESCLUSIVA tra Tokyo, rinascite e ambiente

Mondiali di Atletica Tortu: "Che amarezza! 4x100? Senza Jacobs non è finita" 4 ORE FA