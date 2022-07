con Dallavalle e Ihemeje. Da seguire la 4×100 femminile in finale e le batterie delle due staffette del miglio, ma anche la qualificazione di Larissa Iapichino nel lungo. Si assegneranno ben sei titoli: salto triplo maschile, 800 metri maschile, 5000 metri femminile, tiro del giavellotto maschile, 4×100 maschile, 4×100 femminile. In Oregon, l'Italia dell'atletica continua a sperare in una seconda medaglia dopo il bronzo conquistato da Elena Vallortigara nel salto in alto. L'ultima giornata non ha sorriso particolarmente ai colori azzurri: la staffetta 4x100 maschile orfana di Jacobs e capitanata da Tortu, non si è qualificata per la finale . Negli 800 inoltre, Elena Bellò è uscita in semifinale dopo il essere stata ripescata. L'unico sorriso ce lo ha regalato la staffetta 4x100 femminile, che ha superato la propria batteria col 4° tempo strappando il pass per la finale. Nella nona giornata della rassegna iridata, l'Italia si gioca le speranze di medaglia nel salto triplo. Da seguire la 4×100 femminile in finale e le batterie delle due staffette del miglio, ma anche la qualificazione dinel lungo. Si assegneranno ben sei titoli: salto triplo maschile, 800 metri maschile, 5000 metri femminile, tiro del giavellotto maschile, 4×100 maschile, 4×100 femminile.

LA GARA DEL GIORNO

03.00 Salto triplo (maschile) – Finale: Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje

Ci sono tante aspettative sulle spalle di Emmanuel Ihemeje: italiano di Carrara, ma prodotto della Oregon University, gioca praticamente in casa. Proprio in questo impianto lo scorso anno vinse il campionato NCAA e pochi mesi fa fu secondo. Nelle qualificazioni l'azzurro ha lanciato un forte segnale saltando 17.13 metri al terzo tentativo. Appena dietro di lui Andrea Dallavalle, con un solido 16.86. Per la finale non c'è un vero e proprio favorito, ed entrambi gli azzurri possono andare a caccia di gloria.

Jacobs, un 2022 da incubo: dal virus di Nairobi al forfait a Eugene

PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA DAY 9: SABATO 23 LUGLIO

18.50 Decathlon, 100 metri

19.40 Decathlon, salto in lungo

20.20 100 ostacoli – Batterie ELISA DI LAZZARO

21.00 Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni LARISSA IAPICHINO

21.10 Decathlon, getto del peso

PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA DAY 9: NOTTE TRA IL 23 E IL 24 LUGLIO

00.10 Decathlon, salto in alto

02.10 4×400 (femminile) – Batterie Italia (Anna Polinari, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani, Alice Mangione)

02.40 4×400 (maschile) – Batterie Italia (Lorenzo Benati, Vladimir Aceti, Brayan Lopez, Edoardo Scotti)

03.00 Salto triplo (maschile) – Finale ANDREA DALLAVALLE, EMMANUEL IHEMEJE

03.10 800 metri (maschile) – Finale

03.25 5000 metri (femminile) – Finale

03.35 Tiro del giavellotto (maschile) – Finale

03.55 Decathlon, 400 metri

04.30 4×100 (femminile) – Finale Italia (Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Vittoria Fontana)

04.50 4×100 (maschile) – Finale

