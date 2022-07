Dopo una lunga attesa finalmente si alza il sipario sui Mondiali 2022 di atletica leggera di Eugene . La rassegna iridata si apre con una prima giornata decisamente avvincente e che vede protagonisti alcuni dei protagonisti più attesi della folta pattuglia italiana, compresi i due attesi ori olimpici Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Il saltatore marchigiano, presentatosi a questo appuntamento con un fastidio alla gamba di stacco, sarà impegnato nelle qualificazioni per il salto in alto per guadagnarsi l’accesso tra i migliori 12 che disputeranno la finale. Nel corso della serata poi spazio anche alle batterie della 4x400, alla 20 km di marcia femminile con Valentina Trapletti e Nicole Colombi in strada e alle 22:30 qualificazioni del lancio del martello che vedrà l’atteso debutto di Sara Fantini

La gara del giorno

Ad

Ore 3:50, Batterie 100 metri

Mondiali di Atletica Scuse a Fassinotti, incitamenti: che discorso di capitan Gimbo! 10 ORE FA

Come sta Marcell Jacobs e cosa dobbiamo aspettarci? La domanda è rieccheggiata a lungo negli ultimi giorni e i primi indizi veri e propri li avremo già nella tarda notte italiana, quando il bicampione olimpico azzurro di Tokyo 2020, tornerà in pista per qualificarsi per le semifinali e dare quelle risposte che negli ultimi mesi all’aperto sono mancate. Tra virus e problematiche di natura fisica, l’azzurro ha corso solamente due meeting all’aperto (a Rieti e Savona) non andando oltre il 10”04. Un tempo lontanissimo dagli standard che ci ha abituato... Saprà tornare ai suoi livelli qui a Eugene? Non resta che sintonizzarsi nella tarda notte a cavallo fra venerdì e sabato in Italia per scoprirlo.

Jacobs: "Sono al 97% ma per la finale sarò al 100%. Kerley rivale più tosto"

Programma e italiani in gara Day 1: venerdì 15 luglio

18.05 Lancio del martello (maschile) – Qualificazioni

19.10 Salto in alto (maschile) – Qualificazioni (Gianmarco Tamberi, Marco Fassinotti)

20.45 4×400 metri (mista) – Batterie (Italia)

21.05 Lancio del martello (femminile) – Qualificazioni (Sara Fantini)

21.30 100 metri (maschile) – Turno preliminare

22.10 20 km di marcia (femminile) – Finale (Nicole Colombi, Valentina Trapletti)

00.10 20 km di marcia (maschile) – Finale (Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino)

02.05 Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

02.15 3000 metri siepi (maschile) – Batterie (Ahmed Abdelwahed)

02.20 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni (Roberta Bruni, Elisa Molinarolo)

03.00 Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni

03.10 1500 metri (femminile) – Batterie (Federica Del Buono, Gaia Sabbatini, Sintayehu Vissa)

03.50 100 metri (maschile) – Batterie (Marcell Jacobs, Chitiru Ali)

03.55 Getto del peso (maschile) – Qualificazioni (Nick Ponzio, Leonardo Fabbri)

04.50 4×400 (mista) – Finale (Eventuale Italia)

Nick Ponzio alle Olimpiadi a Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Mondiali di Eugene in TV e Live Streaming

I Mondiali di Eugene di Eugene saranno visibili in chiaro, gratuitamente sui canali di Rai Sport e Rai 2 e per gli abbonati Sky Sport dalle 18:00 alle ore 5:00 su Sky Sport Arena (canale 204). Le gare saranno disponibile anche in live streaming gratuito su Rai Play e per gli abbonati su Now Tv e Sky Go, le piattaforme streaming abbinate alla pay per wiew di Sky.

Mondiali di Eugene, tutto ciò che troverete su Eurosport.it

Segui i Mondiali di Eugene su Eurosport.it! Risultati, approfondimenti, focus, conferenze stampa, gallerie fotografiche e quant'altro per seguire l’evento clou dell’estate dell’atletica 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e le curiosità più simpatiche. Tanti contenuti per restare aggiornato sui record e sui risultati della nostra pattuglia azzurra.

Tamberi: "L'infortunio c'è ancora ma non penso mi limiterà"

Mondiali di Atletica Mondiali: 5 motivi per cui Eugene è la culla dell'atletica IERI A 08:47