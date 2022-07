L’ottava giornata di gare ai Mondiali di atletica di Eugene, negli Stati Uniti, va in scena nel pomeriggio di venerdì 22 luglio e nella notte italiana tra venerdì 22 e sabato 23 luglio. Dopo un paio di notti in chiaroscuro per i nostri colori , ecco che arriva un momento tanto atteso. L’Italia infatti, che ha raccolto sin qui una sola medaglia con Elena Vallortigara nel salto in alto, si affida alla staffetta 4x100 maschile per vivere nuovi momenti di gloria. L’assetto del quartetto che vinse l’oro storico alle Olimpiadi di Tokyo è purtroppo rimaneggiato per l’assenza di Marcell Jacobs , il pezzo da 90. La sua frazione, la seconda, è stata affidata a Filippo Tortu, che invece ai Giochi fece il tratto conclusivo. Quest’ultimo è stato assegnato alla new entry Chituru Ali, sul quale ci sono delle aspettative nonostante nella 100 metri abbia commesso vari errori. Non c’è però solo la staffetta degli uomini nel menù del giorno 8, che si apre nel pomeriggio con la 35km di marcia femminile. Il programma infatti prevede anche le batterie della staffetta 4x100 femminile, dove è presente l’Italia. In pista anche Elena Bellò per la semifinale degli 800 metri, ha passato tramite il ripescaggio perché danneggiata all’ultima curva. Senza quel contatto non avrebbe avuto problemi a stare nelle prime 3 e strappare il pass. Tuttavia, le servirà una gara perfetta per andare in finale. Uscendo dal recinto tricolore, è la notte delle finali dei 400 metri (maschile e femminile), della finale femminile del lancio del giavellotto. Chiude il day 8 la finale femminile dei 400 metri ostacoli.

Ore 3:14 – staffetta 4x100 (maschile) - Batteria 2

Sono poche ormai le gare in cui l’Italia può sperare di ottenere una medaglia. La 4x100 è una di queste. Le emozioni vissute a Tokyo sono ancora vive, quell’oro olimpico senza precedenti, con il guizzo di Filippo Tortu sul traguardo, non ce lo scorderemo forse mai. Ma a distanza di mesi tutti ci domandiamo: ci sarà un bis? Rivedremo quei ragazzi raggiungere picchi così alti di prestazione? I Mondiali di Eugene sono la prima vera occasione per trovare risposte, che sarebbero comunque non definitive. I dubbi sul quartetto azzurro sono molteplici, soprattutto per l’assenza di Marcell Jacobs, che era sicuramente il motore della formazione. Il 2022 non è stato un anno positivo nemmeno per Fausto Desalu e pure gli altri non hanno registrato tempi straordinari. Forse solo Chituru Ali ha tirato fuori il meglio di sé, precedendo persino Tortu agli Assoluti di Rieti, salvo poi sbagliare la batteria dei 100 a questi Mondiali. Numerose incognite quindi, il tempo ci dirà se il nuovo gruppo potrà competere per il podio. Patta, Tortu, Desalu, Ali questo l’ordine di partenza. Gli azzurri scatteranno alle 3:14 nella seconda e ultima batteria. Corsia 4 riservata ai campioni olimpici. Si qualificano le prime tre squadre di ciascuna batteria e le altre due più veloci. I nostri dovranno stare attenti soprattutto ai canadesi, ai francesi, ai sudafricani e ai giamaicani.

PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA DAY 8: VENERDI’ 22 LUGLIO

15.15 35 km marcia (femminile) – Finale

PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA DAY 8: NOTTE TRA IL 22 E IL 23 LUGLIO

2.05 Salto con l’asta (maschile) – Qualificazione

2.40 4x100 (femminile) – Batterie - ITALIA

3.05 4x100 (maschile) – Batterie – ITALIA

3.20 Lancio del giavellotto (femminile) – Finale

3.35 800 metri (femminile) – Semifinali – ELENA BELLO’

4.15 400 metri (femminile) – Finale

4.35 400 metri (maschile) – Finale

4.50 400 metri ostacoli (femminile) – Finale

MONDIALI DI EUGENE IN TV E LIVE STREAMING

I Mondiali di Eugene di Eugene saranno visibili in chiaro, gratuitamente sui canali di Rai Sport e Rai 2 e per gli abbonati Sky Sport dalle 15:00 alle ore 5:00 su Sky Sport Arena (canale 204). Le gare saranno disponibili anche in live streaming gratuito su Rai Play e per gli abbonati su Now Tv e Sky Go, le piattaforme streaming abbinate alla pay per view di Sky.

