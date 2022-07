A 48 ore dallo start delle batterie dei 100 metri del Mondiale di Eugene di Atletica, la gara regina perde uno dei possibili protagonisti per il lotto delle medaglie. Ferdinand Omanyala, detentore del record africano sui 100 metri, ha ufficializzato la propria rinuncia alla rassegna iridata in quanto non ha ancora ricevuto il visto per volare negli States. Omenalya, che hai Giochi di Tokyo era stato il primo atleta kenyota a qualificarsi per la semifinale dei 100 metri, ha spiegato in una breve nota la sua storia non nascondendo il proprio disappunto per questa vicenda.

Rinuncerò al mio viaggio in Oregon. Anche se oggi avessi ottenuto il visto, è troppo tardi per partire. E' finita. Non c'è niente che posso fare. È stato il giorno più lungo di attesa (della mia vita) e non mi piace aspettare”.

Omanyala si presentava ai nastri di partenza col terzo crono mondiale dei 100 metri dell'anno, in virtù di un 9.85 fatto registrare nel mese di maggio. Otto mesi prima aveva realizzato il suo personal best di 9.77 che gli era valso il primato africano sulla distanza regina.

