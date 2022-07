Filippo Tortu non è riuscito a conquistare la finale dei 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. L’azzurro è fuori dall’atto conclusivo per appena tre millesimi, ovvero quelli che lo hanno separato dal canadese Aaron Brown nella terza semifinale sulla pista di Eugene (Oregon, USA). Il Campione Olimpico della 4×100 è scattato bene e ha impostato una bella curva, poi sul rettilineo è stato bravissimo a recuperare nei confronti del canadese, ma non è stato sufficiente per un soffio. Il velocista lombardo ha firmato il suo personale (20.10, un centesimo meglio rispetto a quanto fatto lo scorso anno in altura a Nairobi), in condizioni di vento normale e non in quota.

Abbiamo assistito alla miglior prova della carriera sui 200 metri da parte del 24enne, che ha mancato il secondo atto conclusivo della carriera in una rassegna iridata (tre anni fa sui 100) davvero per un’inezia. Filippo Tortu è stato anche sfortunato, visto che il secondo tempo di ripescaggio era il 20.09 del sudafricano Luxolo Adams. Si tratta comunque di un eccellente trampolino di lancio in vista degli Europei, tra tre settimane a Monaco potrebbe regalarsi qualcosa di importante visto il livello che ha ormai raggiunto su una specialità avvicinata in maniera convinta soltanto da poco tempo.

A vincere la terza semifinale è stato lo scatenato Erriyon Knighton. Lo statunitense ha sciorinato un 19.77 di qualità, dopo il recente 19.49 che lo aveva spedito in una nuova dimensione. Filippo Tortu tornerà in pista per la 4×100 a questi Modiali: non ci sarà Marcell Jacobs, ma gli azzurri sperano quantomeno di agguantare la finale.

