Gli altri ci temono perché possiamo fare la differenza". Un discorso partito dal cuore, da vero leader quello pronunciato oggi da Gianmarco Tamberi ai 59 atleti convocati per il Mondiale di Atletica a Eugene . "Gimbo" sarà il capitano del team azzurro, ruolo che ha subito dimostrato di poter svolgere al meglio: "".

Il discorso del capitano

"Ci siamo, lavoriamo tutti da mesi per essere qua. Pensate a quanti sacrifici avete fatto, tutte le volte che potevate dire di no a un allenamento per fare una cena o un allenamento. Siete qua per fare il meglio e valete questa presenza: siete i numeri 1 in Italia. Oggi l'Italia non è più un Paese qualunque, abbiamo portato a casa cinque ori alle Olimpiadi e gli altri ci temono perché possiamo fare la differenza. Dimenticatevi le gare che sono andate male, possiamo fare la differenza perché siete in grado di farlo"

Non sono mancate le scuse per il brutto episodio accaduto con Marco Fassinotti poche settimane fa a Rieti:

"Chiedo scusa. Siamo una squadra vera, abbiamo fatto la differenza sostenendoci a vicenda. L'unione è fondamentale".

I due saranno in gara già nella serata di oggi per le qualificazioni del salto in alto maschile (ore 19.10).

Tamberi: "L'infortunio c'è ancora ma non penso mi limiterà"

