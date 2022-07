fastidio al nervo della gamba di stacco. Proprio per questo sa di impresa quasi impossibile la riaffermazione a undici mesi e mezzo di distanza dallo storico oro ai Giochi di Tokyo. Tuttavia, Gimbo non ha nulla in meno rispetto agli altri favoriti per il titolo iridato, a differenza delle passate edizioni. Motivo per cui si può continuare a credere in una medaglia. Fuori gioco uno - e con lui anche l’intera staffetta - le uniche speranze di riconfermarsi ai vertici all’ Hayward Field di Eugene restano aggrappate all’altro. Il cammino dei due campioni olimpici individuali verso i Mondiali di atletica è stato piuttosto tribolato, ma almeno Gianmarco Tamberi è riuscito a strappare il pass per la finale , seppur sudando le sette casacche, frenato da un. Proprio per questo sa di impresa quasi impossibile la riaffermazione a undici mesi e mezzo di distanza dallo storico oro ai Giochi di Tokyo. Tuttavia,per il titolo iridato, a differenza delle passate edizioni. Motivo per cui si può continuare a credere in una medaglia.

Gimbo agitato, ma anche gli altri non stanno benissimo

Fosse solo la gamba sinistra che gli impedisce di saltare come vuole… Il campione olimpico è arrivato negli Stati Uniti con tanta turbolenza nell’animo. A pochi giorni dall’esordio il diverbio con il padre-allenatore e la separazione professionale tra i due prima che il 30enne marchigiano tornasse sui suoi passi, almeno per il tempo di affrontare il grande evento dell’anno raggungendo la soglia minima di serenità.

Tamberi: "L'infortunio c'è ancora ma non penso mi limiterà"

In questa stagione soltanto per un istante abbiamo visto un Gimbo alla reale altezza del suo valore, un 2,30 m fatto segnare a maggio, aspetto che irrita il campione olimpico. Ma è troppo poco per sognare una medaglia, l’azzurro non è mai riuscito a confrontarsi con altezze competitive nella prima metà dell’anno. A dire la verità però, solamente altri due finalisti hanno superato un’asticella più alta all’aperto: il campione del mondo indoor Sanghyeok Woo e lo statunitense Shelby McEwen. Persino l’amico Mutaz Barshim, con cui ha condiviso il gradino più alto del podio alle Olimpiadi e attualmente resta l’uomo da battere, non ha nascosto dubbi sulla propria condizione nel corso del 2022. Sarà una finale molto corposa (ben quattordici qualificati all’atto conclusivo) e all’insegna dell’equilibrio: almeno 5-6 in lizza per il podio, più di tutto conta sbagliare il meno possibile e non calare di concentrazione.

Per Gimbo sarà una finale complicata, ma fisicamente ha le carte in regola per volare nonostante tutto a 2,33 e anche oltre [Silvano Chesani in un'intervista al Corriere dello Sport, domenica 17 luglio]

Il fattore riposo

I due giorni di riposo tra una prova e l’altra giocano a vantaggio di Gianmarco Tamberi, dandogli tempo e speranza di smaltire l’acciacco e trovare una soluzione per assecondare il problema. Nel mentre tanto studio con il ritrovato papà-allenatore per mettere a posto gli ultimi tre appoggi, decisivi per caricare il salto e superare le misure più arcigne. Se torna davvero ad una forma ottimale, gli altri devono temerlo.

Il palmares di Gianmarco Tamberi

Olimpiadi Tokyo 2020 Mondiali Indoor Portland 2016 Europei Amsterdam 2016 Europei indoor Glasgow 2019 Assoluti 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 Assoluti indoor 2016, 2019 Mondiali - (BP: 8°)

I precedenti dell'Italia nel salto in alto maschile

I Mondiali outdoor non hanno mai sorriso a Gimbo (ottavo a Pechino 2015 e Doha 2019) che invece ha già vinto tutto il resto. In passato nessun italiano è riuscito a fare meglio del quinto posto nel salto in alto in una rassegna iridata, tutti bloccati sotto ai 2,30, che invece il marchigiano è già riuscito a scavalcare in stagione. Questa volta però Tamberi ha dalla sua la grande esperienza dell’oro di Tokyo. In più, già messo piede sulla pedana di Eugene ha dimostrato una grande tenuta mentale e capacità di recupero nelle situazioni più complicate, come quei terzi tentativi a 2,25 e 2,28. Riscrivere un nuovo capitolo di storia dell'atletica italiana è alla portata.

