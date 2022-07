"Devo spiegarvi perché le telecamere mi inquadrano. Quello è mio figlio ed è il campione del mondo".

storie che solo l'atletica leggera sa raccontare. Il trionfale arrivo del mezzofondista britannico Jake Wightman nella sorprendente gara dei scandito dalle parole di papà Geoff, 61 anni, ex maratoneta di buon livello, ora commentatore ufficiale del circuito mondiale e speaker dell'impianto in Oregon fin dall'inizio della rassegna iridata... Nonché allenatore - oltre che padre, soprattutto - del neo campione del mondo sulla distanza. Ci sonoIl trionfale arrivo del mezzofondista britanniconella sorprendente gara dei 1.500 metri - dove è stato sconfitto il campione olimpico, Sua Maestà Jakob Ingebrigtsen - è stato, ex maratoneta di buon livello, ora commentatore ufficiale del circuito mondiale e speaker dell'impianto in Oregon fin dall'inizio della rassegna iridata... Nonché allenatore - oltre che padre, soprattutto - del neo campione del mondo sulla distanza.

Tutto vero, in concomitanza con il trionfo britannico i grandi schermi dell'Hayward Field proiettavano l'immagine di un signore di mezza età mentre gli altoparlanti dello storico impianto diffondevano le sue parole, ovviamente ricolme di orgoglio paterno. Solo il grande professionista che è in lui ha impedito alla sua voce di rompersi... Se questo non è sport al suo meglio!!

