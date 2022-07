Shericka Jackson si è inventata un numero antologico sui 200 metri ai medaglia d’oro sul mezzo giro di pista, ma a fare notizia è la straordinaria prestazione cronometrica di cui si è resa protagonista: un roboante 21.45 (0,6 m/s di vento a favore), seconda atleta di sempre sulla distanza ad appena 11 centesimi dal record del mondo della statunitense Florence Griffith-Joyner, quel 21.34 che regge dalle Olimpiadi di Seoul 1988 e che sembra essere un muro invalicabile. si è inventata un numero antologico sui 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera . La giamaicana ha conquistato lasul mezzo giro di pista, ma a fare notizia è ladi cui si è resa protagonista: un(0,6 m/s di vento a favore),della statunitense Florence Griffith-Joyner, quel 21.34 che regge dalle Olimpiadi di Seoul 1988 e che sembra essere un muro invalicabile.

Shericka Jackson è stata perfetta sulla pista di Eugene (Oregon, USA): brillante uscita dai blocchi di partenza, si presenta in pompa magna alla curva, la pennella brillantemente affiancando la connazionale Shelly-Ann Fraser-Pryce e poi allunga in maniera perentoria sul rettilineo conclusivo. La fresca 28enne (ha spento le candeline sei giorni fa) ha aperto il gas e si è rivelata imbattibile. Uno show di rara bellezza da parte della caraibica, che conquista il primo titolo iridato della carriera a livello individuale dopo quelli con la 4×400 nel 2015 e con la 4×100 nel 2019.

La nativa di Saint Ann, pochi giorni fa capace di mettersi al collo l’argento sui 100 metri in 10.73, riscatta l’eliminazione subita lo scorso anno in batteria alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Shelly-Ann Fraser-Pryce non è riuscita a firmare la doppietta dopo l’apoteosi sui 100 metri, ma può ritenersi soddisfatta per la medaglia d’argento (21.81).

Il podio è completato dalla britannica Dina Asher-Smith (22.02), che non è così riuscita a difendere il titolo conquistato tre anni fa a Doha. A seguire la nigerina Aminatou Seyni (22.12) e la statunitense Abby Steiner (22.26), ottava l’unica europea al via (22.55 per la svizzera Mujinga Kambundji).

