Elena Bellò è stata ripescata per le semifinali degli 800 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. L’azzurra è infatti stata danneggiata nei pressi dell’ultima curva, proprio mentre si stava allargando e si apprestava a lanciare la volata sul rettilineo finale. La nostra portacolori era in totale controllo della situazione e non avrebbe avuto problemi a piazzarsi nelle prime tre posizioni che garantivano il passaggio del turno (oltre ai migliori sei tempi di ripescaggio).

La dinamica dell'episodio

Ad

La slovena Anita Horvat tocca da dietro l’australiana Catriona Bisset, che cade e finisce tra i piedi di Bellò. Elena inciampa e volteggia in area, non cade ma la sua gara è compromessa. La veneta taglia il traguardo in sesta posizione (2:02.78), ma viene ripescata per via dell’incidente e si guadagna il diritto di proseguire la propria avventura sulla pista di Eugene (Oregon, USA). La 25enne, che al Golden Gala di inizio giugno corse in 1:58.97 (terza italiana di sempre), tornerà in gara domani per cercare l’accesso all’atto conclusivo sul doppio giro di pista.

Mondiali di Atletica L'Italia sogna con Ihemeje: 17.13 nel triplo e finale con Dallavalle 41 MINUTI FA

"Ai 100 metri dall’arrivo mi trovavo in testa alla gara di fianco a Hodgkinson e infatti mi sentivo così bene che mi sono detta ‘ora prova a batterla’ - ha ammesso l'azzurra ai canali federali - Poi ho sentito un piede, che dopo aver visto i video ho scoperto essere dell’australiana, che mi ha preso entrambi i piedi, stavo per cadere a terra, ho fatto due salti. La forza di volontà mi ha fatto continuare la gara. Sono stata fortemente danneggiata, il Mondiale non poteva finire così".

A imporsi nella seconda batteria è stata la quotata Keely Hodgkinson (2:00.88) davanti alla slovena Anita Horvat (2:01.48) e alla svizzera Lore Hoffmann (2:01.63). Nelle altre serie hanno vinto l’etiope Diribe Welteji (1:58.83), la statunitense Athing Mu (2:01.30), la francese Renelle Lamote (2:00.71), la statunitense Reevyn Rogers (2:01.36), la giamaicana Natoya Goule (2:00.06).

Gli altri risultati azzurri della notte: niente finale per Tecuceanu negli 800 metri

Catalin Tecuceanu si è reso protagonista di una si è reso protagonista di una nuova rimonta vertiginosa sul rettilineo finale nella semifinale degli 800 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. L’azzurro era ultimissimo e distaccato all’imbocco del rettilineo finale, ma poi ha messo letteralmente il turbo e ha sopravanzato quattro avversari all’interno, schizzando a doppia velocità. Una fucilata dirompente da parte dell’italo-rumeno, che ha concluso in quarta posizione con il tempo di 1:46.31. La rimonta non basta al 22enne per conquistare la qualificazione alla finale (passavano i primi due di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio).

L'azzurro ha pagato una prima parte di gara troppo accorta, era decisamente troppo lontano dai migliori quando mancavano 100 metri: dovrà migliorare l’aspetto tattico e la distribuzione dello sforzo fisico, ma il nostro portacolori ha dimostrato che può togliersi delle soddisfazioni nel prossimo futuro, quando potrebbe anche spostarsi sui 1500 metri (se ne sta parlando da tempo e potrebbe essere una soluzione ideale). A imporsi nella sua semifinale è stato l’algerino Djamel Sedjati (1:45.44) davanti al francese Gabriel Tual (1:45.53) e al britannico Daniel Rowden (1:46.27).

Tamberi e Barshim premiati con l'Inspiration Award: "Storia incredibile"

Mondiali di Atletica L'Italia sogna con Ihemeje: 17.13 nel triplo e finale con Dallavalle 41 MINUTI FA