tagliando il tragurdo con il convincente tempo di 20.18. L’azzurro ha staccato il biglietto per la semifinale di stanotte e ha tutte le carte in regola per cercare l’accesso all’atto conclusivo, dopo che tre anni fa raggiunse l’obiettivo sui 100 metri ai Mondiali di Doha. Filippo Tortu ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: Filippo Tortu ha vinto la propria batteria dei 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera . Il campione olimpico della 4×100 si è distinto sulla pista di Eugene (Oregon, USA), interpretando brillantemente il mezzo giro di pista eL’azzurro hadi stanotte e ha tutte le carte in regola per cercare l’accesso all’atto conclusivo, dopo che tre anni fa raggiunse l’obiettivo sui 100 metri ai Mondiali di Doha.ai microfoni della Rai:

Sono stato molto lucido durante tutta la gara, in call-room ho saputo che sarebbero mancati due atleti e ho capito che sarebbe stata una bellla opportunità ma andava centrata e non è mai una cosa semplice. Ho fatto una gara buona, abbastanza lineare, non penso di aver fatto grossi errori, ma devo riguardarla per capire dove migliorarmi perché per entrare in finale questo non basterà. Ho per fortuna avuto la possibilità di controllare negli ultimi metri, già da ieri sapevo l’importanza di vincere la batteria perché così sarò testa di serie nel sorteggio e avrò la possibilità di finire in una buona semifinale, ogni cosa domani servirà per entrare in una finale che ho così tanto desiderato“.

Ad

Mondiali di Atletica Tortu brilla nei 200 metri con 20"18: stanotte la semifinale 16 MINUTI FA

Tortu: "La 4X100 è solo gioia, non è la mia rivincita"

Mondiali di Atletica Tamberi deluso: "4° posto? Non me ne faccio nulla. Europei? Vediamo" 24 MINUTI FA