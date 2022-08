Ad

Furlani vuole continuare a stupire e ha la prima occasione utile nella finale del salto in lungo della rassegna iridata. Nelle qualificazioni è sembrato in ottima forma, ha infatti staccato il pass per la finale al primo salto con 7,85. Meglio di lui ha fatto solo il cubano Parada con 7,95. Dunque, l’atto conclusivo è assolutamente da non perdere. E non è sbagliato sognare. L’azzurro può realisticamente andare a medaglia, magari non sarà un altro oro vista la differenza di età con gli avversari. Ciò che è certo è che regalerà ancora spettacolo.

QUANDO E A CHE ORA SARA’ LA FINALE?

La finale del salto in lungo si terrà martedì 2 agosto alle ore 23:15.

MONDIALI U20 CALI’ - DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

I Mondiali U20 di atletica leggera andranno in onda su Rai Sport e in streaming su Rai Play.

AVVERSARI

I due rivali principali di Furlani sono il cubano Parada, che ha saltato 7,95 metri nelle qualificazioni e il campione in carica Konate, che si è fermato a 7,80 ma in carriera è stato autore di un 8,12. Da tenere d’occhio anche l’irlandese Ademola (7,76) e l’americano Brackins (7,69) che in stagione è arrivato fino a 8,06. Infine, potrebbe migliorare di molto il brasiliano Boza, che è apparso sottotono nelle qualificazioni.

