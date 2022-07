Da evidenziare anche altri nomi di lusso come Alessia Seramondi (prima al mondo in stagione nei 400 ostacoli), Rachele Mori (lancio del martello) e Francesco Pernici (800 metri). Possono ambire a un risultato importante anche Edoardo Stronati (alto), Marta Amani (lungo), Benedetta Benedetti (disco), Federico Morseletto (triplo), Simone Bertelli (asta). Presente anche l’under 18 Eduardo Longobardi, che promette bene nella velocità.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI UNDER 20 ATLETICA

MASCHILE:

Alessio Faggin (100 metri, 4×100)

Eduardo Longobardi (100 metri, 4×100)

Loris Tonella (200 metri, 4×100)

Luca Sito (400 metri, 4×400)

Giovanni Lazzaro (800 metri)

Francesco Pernici (800 metri)

Thomas Serafini (1500 metri)

Cesare Caiani (3000 siepi)

Damiano Dentato (110 ostacoli)

Riccardo Ganz (400 ostacoli)

Luca Ostanello (400 ostacoli)

Mattia Furlani (salto in alto, salto in lungo)

Edoardo Stronati (salto in alto)

Simone Bertelli (salto con l’asta)

Federico Bonanni (salto con l’asta)

Samuele Baldi (salto in lungo)

Federico Lorenzo Bruno (salto triplo)

Federico Morseletto (salto triplo)

Segond Emmanuel Musumary (getto del peso)

Alessandro Feruglio (lancio del martello)

Davide Vattolo (lancio del martello)

Emiliano Brigante (10.000 metri di marcia)

Nicola Lomuscio (10.000 metri di marcia)

Alessandro Malvezzi (4×100)

Tommaso Boninti (4×400, 4×400 mista)

Marco Zunino (4×400, 4×400 mista)

Alberto Nonino (decathlon)

FEMMINILE:

Ludovica Galuppi (100 metri, 4×100)

Agnese Musica (100 metri, 4×100)

Ilenia Angelini (200 metri, 4×100)

Nancy Demattè (400 metri, 4×400)

Martina Canazza (800 metri, 4×400)

Agnese Carcano (3000 siepi)

Sandra Milena Ferrari (100 ostacoli)

Ludovica Cavo (400 ostacoli)

Alessia Seramondi (400 ostacoli)

Marta Amouhin Amani (salto in lungo)

Anna Musci (getto del peso)

Benedetta Benedetti (lancio del disco)

Rachele Mori (lancio del martello)

Vittoria Di Dato (10.000 metri di marcia)

Giada Traina (10.000 metri di marcia)

Gaya Bertello (4×100)

Aurora Brugnoli (4×100)

Ngalula Gloria Kabangu (4×400, 4×400 mista)

Zoe Tessarolo (4×400, 4×400 mista)

