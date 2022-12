Nadia Battocletti ha vinto la gara riservata alle under 23 agli Europei 2022 di cross. L’azzurra ha trionfato da vera fuoriclasse al Parco La Mandria di Venaria Reale (in provincia di Torino), confermando il pronostico della vigilia e difendendo il titolo conquistato lo scorso anno. La trentina è stata impeccabile di fronte al proprio pubblico, chiudendo l’anno solare con un’affermazione di lusso dopo i tanti problemi fisici che le hanno rovinato la stagione. La 22enne ha messo le mani sul quarto titolo continentale consecutivo nella corsa campestre, dopo il doppio sigillo tra le under 20 (2018 e 2019) e quello di dodici mesi fa tre le under 23. Nadia Battocletti completa il proprio poker personale, ribadendo di essere l’assoluta Regina del cross nelle categorie giovanili.

La nostra portacolori è stata impeccabile dal punto di vista agonistico e tecnico. Dopo una partenza a razzo, soltanto la britannica Megan Keith ha tenuto il ritmo dell’azzurra. Nel corso dell’ultimo giro, Nadia Battocletti ha forzato il ritmo e poi sulla salita che portava alla Galleria delle Carrozze ha definitivamente surclassato la propria avversaria diretta. Nadia Battocletti ha completato i 6.000 metri di gara con il tempo di 19:55, precedendo Keith di tredici secondi, mentre l’altra britannica Alexandra Millard ha messo le mani sul bronzo (a 32 secondi dalla vincitrice) regolando l’olandese Amina Maatoug (a 38”) e la connazionale Grace Carson (a 40”). Arriva così il secondo oro di giornata per l’Italia, che a metà mattinata aveva trionfato nella staffetta mista con Pietro Arese, Federica Del Buono, Yassin Bouih, Gaia Sabbatini.

L’Italia festeggia anche l’argento nella prova a squadre (con 31 punti all’attivo) grazie anche al 14mo posto di Aurora Bado (21:06), alla 16ma piazza di Giovanna Selva (21:09), alla 19ma di Anna Arnaudo (21:15) e alla 20ma di Sara Nestola (a 21:21). A imporsi è stata la Gran Bretagna (10 punti) che ha piazzato tre atlete nelle prime cinque posizioni ed Eloise Walker in undicesima piazza. La Francia ha completato il podio con 38 punti, davanti a Spagna (48) e Germania (78).

Doppietta britannica nella gara under 23 maschile con Charles Hicks (23:40) che ha preceduto Zakariya Mahamed (23:48), mentre il francese Valentin Bresc ha completato il podio (23:58). Marco Fontana Granotto ha chiuso in 14ma posizione (24.22), Luca Alfieri 25mo (24:50), Enrico Vecchi 30mo (24:56), Francesco Guerra 38mo (25:05), Riccardo Martellato 60mo (25:54), Alain Cavagna 61mo (25:54). Oro a squadre alla Gran Bretagna (11 punti), salita sul podio insieme a Francia (14) e Irlanda (29).

