Noah Lyles batte il record di Usain Bolt sui 200, poi la beffa: ne ha corsi 15 in meno

Noah Lyles of the United States competes in the 200 meter during the Weltklasse Zurich Inspiration Games at IMG Academy on July 09, 2020 in Bradenton, Florida .

Per qualche istante, Noah Lyles, campione del Mondo a Doha, ha sognato di infrangere il mitico record del 2009 di Usain Bolt sui 200 metri scendendo sotto il muro dei 19" durante una gara a distanza per le norme anti-covid. In realtà ne ha corsi soltanto 185 a causa di un errore di corsia.

Scendere sotto il muro dei 19" e distruggere anche il record di Usain Bolt che resiste da 11 anni. Per qualche istante, Noah Lyles ha assaporato tutto questo, salvo poi ritrovarsi catapultato nella dura realtà. In occasione di un Ispiration Game, una gara corsa a distanza per le norme di sicurezza anti-covid in cui gli atleti partono in simultanea al segnale dello starter, il velocista statunitense ha chiuso in 18"90, un tempo che non solo abbassava di 29 centesimi il primato di Bolt (19"19) ma che veniva segnato anche con un leggero vento contrario. Insomma, un'impresa a tutto tondo, considerando anche il fatto che il miglior risultato in carriera di Lyles, medaglia d'oro nei 200 ai Mondiali di Doha, è 19"50.

Insospettiti dal tempo-record, i giudici di gara hanno ricontrollato il percorso e scoperto che, in realtà, Lyles non aveva percorso 200 metri ma 185 a causa di un errore nel posizionamento dei suoi blocchi di partenza. Il risultato, dunque, è stato cancellato, Lyles squalificato e il successo è andato al francese Christophe Lemaitre, che correva su una pista in Svizzera. Enorme il rammarico del diretto interessato: "Non si può giocare con le mie emozioni in questo modo...", ha twittato Lyles.

